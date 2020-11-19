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Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.11.2020 16:23 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 2 kuruş indirime gidilecek.

Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Başkent Ankara'da ortalama 6,36 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 6,34 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,29 liradan 6,27 liraya, İzmir'de 6,40 liradan 6,38 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
İŞTE BEKLENEN GÜN. 2 KURUŞ İNDİRİM. NİHAYET ARABAMLA İŞE GİDİP GELEBİLECRĞİM. BU BÜYÜK İNDİRİM İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER. TARİHİ BİR ADIM BU.
2 kuruş mu ? yolda bile 5 kuruş görsen eğilip almıyorsun millet ayıplar mı diye .
ağam bizimle eyleniyyy
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