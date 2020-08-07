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Araç sahipleri dikkat! Motorine zam bekleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam beklendiği bildirildi.

Araç sahipleri dikkat! Motorine zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatına zam geliyor.

Motorin grubunda 8 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşecek.

Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı bildirildi.

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