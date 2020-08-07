Araç sahipleri dikkat! Motorine zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatına zam geliyor.

Motorin grubunda 8 Ağustos Cumartesi gününden geçerli olmak üzere 16 kuruş fiyat artışı geçekleşecek.

Benzinde ise 10 Ağustos tarihine kadar herhangi bir fiyat değişikliği olmayacağı bildirildi.

