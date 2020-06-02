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Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.06.2020 16:41 | Son Güncelleme

Otogazın litre satış fiyatı bu gece yarısından itibaren 19 kuruş zamlı olacak.

Araç sahipleri dikkat! Otogaza zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı açıklamaya göre, bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatında 19 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti.

Artış pompa fiyatlarına da yansıyacak.

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