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Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

19.09.2022 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber geldi. 81 ilde uygulamaya konulan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemiyle araç sahiplerinin egzoz gazı emisyonlarının yapılıp yapılmadığını saniyeler içinde tespit ediliyor. Egzoz ölçümü yaptırılmamış araçlar hakkında sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturularak ceza kesiliyor. Tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL ceza kesilecek.

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği Projesi (EGEDES) 81 ilde hayata geçirildi. Plaka okuma sistemi ile araçların plakaları otomatik olarak okunacak ve tespit edilen araçlara 2 bin 815 TL ceza kesilecek. Söz konusu sistem, Sivas'ta da belirli periyotlarda kenti çevre illere bağlayan kara yollarındaki kontrol noktalarında kullanılmaya başlandı.

AA-20220919-28940676-28940674-HAVA_KIRLILIGINI_AZALTMAYI_AMACLAYAN_EGEDES_SIVASTA_UYGULANIYOR

81 İLDE HAYATA GEÇİRİLDİ

Sivas-Erzincan kara yolu üzerindeki kontrol noktasında EGEDES ile yapılan denetimleri inceleyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü şube müdürlerinden çevre mühendisi İbrahim Kaya, ulaşım kaynaklı hava kirliliğine dikkati çekerek, "Bilindiği üzere soluduğumuz havayı kirleten en önemli kaynaklardan biri araçların sebep olduğu egzoz gazı emisyonlarıdır. Dolayısıyla bakanlığımız insan sağlığı için hayati önem taşıyan bu durumu göz önüne alarak Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi'ni 81 ilde uygulamaya geçirmiştir." dedi.

AA-20220919-28940676-28940672-HAVA_KIRLILIGINI_AZALTMAYI_AMACLAYAN_EGEDES_SIVASTA_UYGULANIYOR

EGEDES denetimleri ile vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığını dile getiren Kaya, "Sistemi kullanan personel, sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım başlatabiliyor." diye konuştu.

2 BİN 815 TL CEZA

Kaya, 2022 yılı egzoz emisyon yaptırmama cezasının 2 bin 815 lira olduğunu hatırlatarak, EGEDES ile yapılan denetimlerin şu an için idari yaptırıma yönelik olmadığını, öncelikli amacın vatandaşların bilgilendirilmesi olduğunu sözlerine ekledi.

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egzos
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