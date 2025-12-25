FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Son 6 gün kaldı! 100 bin TL'ye kadar cezası var

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ticari araçlar için devreye alındı. Çift yakıtlı araçların kaydolması için son 6 gün kaldı. 31 Aralık 2025, LPG için UTTS takma işleminin son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar TTB takmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşılaşabilir.

Araç sahipleri dikkat: Son 6 gün kaldı! 100 bin TL'ye kadar cezası var
Ezgi Sivritepe

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne çift yakıtlı araçların kaydolması için 1 haftadan az kaldı. Ticari araçlara zorunlu olan UTTS'de tek yakıtlılar için süre dolmuş ve UTTS sistemi çalışmaya başlamıştı. Genellikle ticari taksiler, şirket adına kayıtlı sonradan LPG'li olan araçların LPG deposuna Taşıt Tanıma Birimi taktırması gerekiyor.

Çift yakıtlı, yani hem benzin, hem LPG'li araçlarda iki adet Taşıt Tanıma Birimi kaydı ve montajının olması gerekiyor.

Araç sahipleri dikkat: Son 6 gün kaldı! 100 bin TL ye kadar cezası var 1

CEZA MİKTARLARI ARTTI!

31 Aralık 2025, LPG için UTTS takma işleminin son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar TTB takmayan araç sahipleri, akaryakıt giderlerini vergi matrahından düşememe riskiyle karşılaşabilir. Ayrıca, Vergi Usul Kanunu’nun 353/a-1 ve 2’nci bentleri uyarınca özel usulsüzlük cezaları uygulanabilir. 2025 için bu cezalar, 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişiyor. 2026'da geçerli olacak yeniden değerleme oranıyla bu tutarlar da arttı.
Araç sahipleri dikkat: Son 6 gün kaldı! 100 bin TL ye kadar cezası var 2

KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Taksiler, minibüsler, kamyonetler, otobüsler gibi ticari amaçla kullanılan tüm araçlara UTTS takılması gerekiyor. Çift yakıtlı yani benzin ve LPG kullanan araçlar da her yakıt türü için ayrı TTB takmak zorunda. LPG deposu olup, LPG kullanmasa bile LPG tankına TTB takılması zorunlu oldu.

Araç sahipleri dikkat: Son 6 gün kaldı! 100 bin TL ye kadar cezası var 3

Örneğin, bir taksi sahibi, benzin için TTB takmışsa, LPG deposu için de ayrı bir cihaz taktırmak zorunda. Bu durum, ek maliyet ve işlem yükü anlamına gelse de zorunluluğa uyulmaması daha büyük sorunlara yol açabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 255 bin liraya yükseldi
MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül: "Üretim ve ihracatla güçlenen bir 2026 yılı bekliyoruz"MÜSİAD Antalya Başkanı Akgül: "Üretim ve ihracatla güçlenen bir 2026 yılı bekliyoruz"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

1 gün geç kalırsanız bedeli 100 bin TL'den fazla olacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.