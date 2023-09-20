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Araç sahipleri dikkat! Tazminat ödeme riski vardı: Zorunlu trafik sigortası azami primleri için yeni düzenleme… Ortadan kalktı

20.09.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren karar dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Zorunlu trafik sigortasında acentelerden teklif alamayan araç sahipleri için artık azami prim tutarlarını SEDDK belirleyecek. Peki bu değişiklik araç sahiplerini nasıl etkileyecek? “Sigorta acenteleri zor durumda kalıyordu” diyen uzmanlar uygulamaya ilişkin, “Araç sahipleri için önemli tazminat riski vardı. Bunların hepsi bir arada ortadan kalkıyor” yorumunda bulunuyor.

Araç sahipleri dikkat! Tazminat ödeme riski vardı: Zorunlu trafik sigortası azami primleri için yeni düzenleme… Ortadan kalktı

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Zorunlu trafik sigortasında belirlenen süre içinde sigorta prim teklifi alamayanların azami prim tutarları Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) tarafından belirlenecek. Karar ise dün Resmi Gazete’den duyuruldu.

Alınan bu yeni karar sonrası araç sahipleri nasıl etkileneceklerini merak ederken ayrıntıları Milliyet’e açıklayan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı anlattı. “Sigorta şirketleri ‘trafik sigortasında önemli zararlar ediyoruz’ gerekçesi ile trafik sigortası primi yapmak istemiyor, poliçelerden kaçınıyor. Bunun ana sebebi açıklanan zararlar” ifadelerini kullanan Bağcı, “2023’te ilk 6 ayı için açıklanan zarar her alınan 100 TL’lik prime karşı 142 TL hasar ödemesi. Yani sigorta şirketleri ‘Trafik sigortasında yüzde 142 oranında zarar ediyoruz’ diyor ve sigorta yapmak istemiyor” dedi.

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“TUTAR BU YIL İÇİNDE ARTACAK”

Bağcı, “Trafik sigortasında en önemli zarar kalemlerinden biri bedensel zararlar. Yani bir araba birine çarptığında ölmesi, yaralanması gibi durumlar trafik sigortası poliçesinden karşılanıyor. Tedavi masrafları da buradan karşılanıyor. Artan asgari ücretle beraber bu rakamlar da artabiliyor. Şirketler araç fiyatları ve yedek parça fiyatlarının yükselmesi ile bu tutarın yıl içinde artacağını öngörüyor” şeklinde konuştu.

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TRAFİK SİGORTA PRİMLERİNE DEVAMLI OLARAK ARA ZAM İSTİYORLAR

Şirketlerin trafik sigortası primlerinin artmasını talep ettiğini kaydeden Bağcı şunları söyledi:

“Tabi trafik sigortası zorunlu, trafik poliçesi olmayan bir aracı polis çeviriyor, aracı bağlayıp ceza kesiyor. Poliçe yapılmadan da aracı serbest bırakmıyor. Araç sahipleri zorunlu olduğu için poliçe yapmak durumunda. Sigorta şirketlerinin poliçe yapmaktan kaçınmaması gerekiyor. Bunun yasal yaptırımı ve cezası var. Tüketiciler sigortasız dolaşma sonucunda mağdur olabilir, önemli tazminatlarla karşı karşıya kalabilir. Şirketler trafik sigortası primlerinin araç fiyatların artması, yedek parça fiyatlarının artması nedeniyle yükselmesini talep ediyorlar. Yasal düzenleme ile primi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirliyor. Araç sınıfında uygulanabilecek tavan yani en yüksek prim bu kurum tarafından belirleniyor. Bu yeterli görülmeyerek devamlı ara dönemde artırılması gibi talepler var.

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AZAMİ PRİMLER ARTIK SEDDK TARAFINDAN BELİRLENECEK

“Şu anda aylık düzenli artış var. Bu sebeple sigorta şirketleri çeşitli bahanelerle ekranlarını kapatıyor” diyerek konuşmasına devam eden Bağcı, “Burada sigorta acenteleri zor durumda kalıyor ve yıllardır müşterilerine poliçe yapamıyor. Sigortalı tüketiciler zor durumda kalıyor ve poliçe bulmakta zorlanıyorlar. Kazada büyük maddi hasarlarla karşı karşıya kalınmasının yanısıra aracın bağlanması ve ceza gibi durumlar da söz konusu” açıklamasında bulundu.

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Yeni alınan kararın nasıl işleyeceğine dair de değerlendirmelerde bulunan Bağcı, “Hiçbir şirket bir aracın sigortasını yapmak istemezse örneğin bir acente 1 veya 2 şirketin acentesi ve teklif girdi. Kendi çalıştığı şirketler bunu yapmak istemiyor ve havuza devrediliyor. Sistem ‘sigorta yapmak isteyen şirket var mı?’ diye bakıyor. Herhangi bir şirket sigorta yaparsa poliçe kesiliyor. Hiçbir şirket sigorta yapmak istemezse havuz tarafından poliçe yapılıyor. Bunun da azami primini SEDDK belirlemiş oluyor. Bu iyi bir düzenlemedir. Sigorta acenteleri zor durumda kalıyordu. Araç sahipleri için önemli tazminat riski vardı. Bunların hepsi bir arada ortadan kalkıyor. Sigorta acenteleri bu zor durumdan kurtulmuş oluyor” ifadelerini kullandı.


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trafik sigortası

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