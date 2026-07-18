Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı

Danıştay 8. Dairesi, trafik cezası ödeme emirlerine yönelik itirazlarda emsal niteliğinde bir karara imza attı. Danıştay, davanın kaybedilmesi durumunda vekalet ücretinin ceza miktarına göre değil, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ndeki maktu (sabit) idare mahkemesi ücretlerine göre belirlenmesi gerektiğine hükmetti.

DURUŞMASIZ 30 BİN, DURUŞMALI 40 BİN TL

2026 yılı tarifesine göre, idare mahkemelerindeki bu maktu vekalet ücreti duruşmasız davalarda 30 bin TL, duruşmalı davalarda ise 40 bin TL olarak uygulanıyor. Bu durum, düşük miktarlı cezalar için açılan davaların kaybedilmesi halinde, vatandaşların ceza tutarının çok üzerinde bir avukatlık ücreti ödemek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Örneğin, 5 bin liralık bir cezaya yönelik ödeme emri davasını kaybeden bir sürücü, idareye 30 bin ya da 40 bin lira vekalet ücreti ödeyecek.

"VEKALET ÜCRETİ EKSİK ÖDENDİ"

Trabzon İdare Mahkemesi'nin verdiği bir kararın temyiz süreciyle ortaya çıktı. Trabzon'da bir sürücüye kesilen 2 bin 167 liralık trafik cezası için ödeme emri gönderildi. Sürücü, ödeme emrinin hukuka aykırı olduğunu belirterek dava açtı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Danıştay 8'inci Dairesi'nin kararına göre Trabzon İdare Mahkemesi, 2025 yılında işlemi kısmen iptal ederken, mevzuatta yer alan "hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez" kuralını uyguladı ve davacı sürücünün idareye 2 bin 492 lira vekalet ücreti ödemesine karar verdi.

Danıştay Başsavcılığı'nın kararı temyiz etmesi üzerine dosya Danıştay 8. Dairesi'nin önüne geldi. Dosyayı inceleyen yüksek mahkeme, vekalet ücretinin eksik hesaplandığına hükmederek yerel mahkemenin kararını bozdu.

Danıştay 8. Dairesi kararında, ödeme emrinin net bir şekilde "idari işlem" olduğunu vurguladı. Mahkeme kararında şu ifadelere yer verildi:

"Somut uyuşmazlıkta davaya konu edilen ödeme emri bir idari işlemdir. Mahkemece ödeme emri ile birlikte ödenen meblağın iadesine hükmedilmiş olması da dava konusunu tazminat işlemine dönüştürmeyecektir. Uyuşmazlık bir idari işlemin iptalinden kaynaklandığı için tarifenin maktu vekalet ücretini düzenleyen kısmı uygulanmalıdır. Nisbi vekalet ücretinin üst sınırını ilgilendiren hükmün tatbik edilmesi suretiyle belirlenen vekalet ücretinde hukuka uyarlık bulunmamıştır."