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ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu
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ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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18 Temmuz şok aktüel kataloğu yayında! Şok market raflarında bu hafta Korkmaz çeyiz ürünleri ve LG televizyonlar yer alıyor. şok katalog fırsatlarında ev tekstilinden oyuncaklara kadar her şey var. Şokta bu hafta öne çıkan şok aktüel ürünler kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Üstelik şok ta bu hafta mutfak aletlerinin yanı sıra şok ta hafta sonu indirimleri kapsamında pikeler, terlikler ve oyuncaklar da geliyor!

Şok’a bu hafta mutfağınıza şıklık katacak Korkmaz tost, çay ve kahve makineleri ile dev ekran LG QNED televizyonlar geliyor. Ev tekstilinde waffle pikeler, yastıklar, alezler ve terlikler yer alırken çocuklar için de akülü araba, bisiklet ve Gokidy oyuncaklar bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 1

  • Pilsan tery bery akülü uzaktan kumandalı araba 8,490 TL
  • Champions 20 jant çift amortisörlü bisiklet 3,990 TL
  • Altis futbol/voleybol topu adet 250 TL
  • Altis basketbol topu 275 TL
  • Hot Wheels beşli araba seti 599 TL
  • Toysup sürpriz parmak futbolu adet 50 TL
  • Gokidy su atar adet 150 TL
  • Gokidy yelpaze köpük adet 100 TL
  • Gokidy asa köpük adet 50 TL
  • Gokidy hayvan figürlü köpük balon adet 75 TL
  • Gokidy blok araç çeşitleri adet 100 TL
  • Gokidy patili dostlar serisi adet 50 TL
  • Gokidy spor model çek bırak araba adet 100 TL
  • Gokidy figürlü köpük adet 100 TL
  • Emotion/Blade deodorant çeşitleri 200 ml 129 TL
  • Pure Baby bebek ıslak havlu 4x50 adet 59 TL
  • Karmen zebra kakao kaplamalı bisküvi 276 g 49 TL
  • Bingo elde bulaşık deterjanı 1500 ml 129 TL
  • Ace jel yoğun çamaşır suyu 750 ml 55 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 2

  • Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL
  • Casadora çift kişilik pike seti 499 TL
  • Tek kişilik pamuklu waffle pike 350 TL
  • Color&Colors tek kişilik alez lastik kenarlı 250 TL
  • Color&Colors çift kişilik alez lastik kenarlı 299 TL
  • Tek kişilik lastikli çarşaf seti 399 TL
  • Ütü masası kılıfı adet 100 TL
  • Sineklik çift kanat 75 TL
  • Sineklik tek kanat 50 TL
  • Color&Colors ultrasonic kapitoneli yastık 250 TL
  • Visco dolgulu yastık 250 TL
  • Kadın/erkek tek bant terlik 125 TL
  • Kadın çift toka terlik 125 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

LG 75ut91006la 4k ultra hd 75" 190 ekran uydu alıcılı webos smart led tv 53,999 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 3

  • LG 75ut91006la 4k ultra hd 75" 190 ekran uydu alıcılı webos smart led tv 53,999 TL
  • LG 75qned86t6a 4k ultra hd 75" 190 ekran webos smart qned tv 71,999 TL
  • LG 65qned86t6a 4k ultra hd 65" 165 ekran uydu alıcılı webos smart qned tv 59,999 TL
  • LG 55qned86a6a 4k ultra hd 55" 140 ekran uydu alıcılı webos smart qned evo miniled tv 47,999 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Korkmaz a353 mia çay kahve makinesi seti 4,299 TL

ŞOK a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu 4

  • Korkmaz a353 mia çay kahve makinesi seti 4,299 TL
  • Korkmaz a369 demtez inox 1600w çelik çay makinesi 2,799 TL
  • Korkmaz a189 riva çaydanlık takımı kırmızı 1,899 TL
  • Korkmaz a863-01 moderna türk kahve makinesi gri 2,399 TL
  • Korkmaz a313-14 kompakto tost makinesi vanilya 2,599 TL
  • Korkmaz a445-06 vanilya vertex mega blender set 2,399 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 17 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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