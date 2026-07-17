ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Şok’a bu hafta mutfağınıza şıklık katacak Korkmaz tost, çay ve kahve makineleri ile dev ekran LG QNED televizyonlar geliyor. Ev tekstilinde waffle pikeler, yastıklar, alezler ve terlikler yer alırken çocuklar için de akülü araba, bisiklet ve Gokidy oyuncaklar bulunuyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Pilsan tery bery akülü uzaktan kumandalı araba 8,490 TL

Pilsan tery bery akülü uzaktan kumandalı araba 8,490 TL

Champions 20 jant çift amortisörlü bisiklet 3,990 TL

Altis futbol/voleybol topu adet 250 TL

Altis basketbol topu 275 TL

Hot Wheels beşli araba seti 599 TL

Toysup sürpriz parmak futbolu adet 50 TL

Gokidy su atar adet 150 TL

Gokidy yelpaze köpük adet 100 TL

Gokidy asa köpük adet 50 TL

Gokidy hayvan figürlü köpük balon adet 75 TL

Gokidy blok araç çeşitleri adet 100 TL

Gokidy patili dostlar serisi adet 50 TL

Gokidy spor model çek bırak araba adet 100 TL

Gokidy figürlü köpük adet 100 TL

Emotion/Blade deodorant çeşitleri 200 ml 129 TL

Pure Baby bebek ıslak havlu 4x50 adet 59 TL

Karmen zebra kakao kaplamalı bisküvi 276 g 49 TL

Bingo elde bulaşık deterjanı 1500 ml 129 TL

Ace jel yoğun çamaşır suyu 750 ml 55 TL

Oyuncak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL

Çift kişilik pamuklu waffle pike 399 TL

Casadora çift kişilik pike seti 499 TL

Tek kişilik pamuklu waffle pike 350 TL

Color&Colors tek kişilik alez lastik kenarlı 250 TL

Color&Colors çift kişilik alez lastik kenarlı 299 TL

Tek kişilik lastikli çarşaf seti 399 TL

Ütü masası kılıfı adet 100 TL

Sineklik çift kanat 75 TL

Sineklik tek kanat 50 TL

Color&Colors ultrasonic kapitoneli yastık 250 TL

Visco dolgulu yastık 250 TL

Kadın/erkek tek bant terlik 125 TL

Kadın çift toka terlik 125 TL

Ev ve yaşam kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

LG 75ut91006la 4k ultra hd 75" 190 ekran uydu alıcılı webos smart led tv 53,999 TL

LG 75ut91006la 4k ultra hd 75" 190 ekran uydu alıcılı webos smart led tv 53,999 TL

LG 75qned86t6a 4k ultra hd 75" 190 ekran webos smart qned tv 71,999 TL

LG 65qned86t6a 4k ultra hd 65" 165 ekran uydu alıcılı webos smart qned tv 59,999 TL

LG 55qned86a6a 4k ultra hd 55" 140 ekran uydu alıcılı webos smart qned evo miniled tv 47,999 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Korkmaz a353 mia çay kahve makinesi seti 4,299 TL

Korkmaz a353 mia çay kahve makinesi seti 4,299 TL

Korkmaz a369 demtez inox 1600w çelik çay makinesi 2,799 TL

Korkmaz a189 riva çaydanlık takımı kırmızı 1,899 TL

Korkmaz a863-01 moderna türk kahve makinesi gri 2,399 TL

Korkmaz a313-14 kompakto tost makinesi vanilya 2,599 TL

Korkmaz a445-06 vanilya vertex mega blender set 2,399 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Bu içerik 17 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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