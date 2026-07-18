FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DOA) kapsamında 17 günde 33 milyondan fazla ambalajın geri dönüşüme kazandırıldığını bildirdi.

DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı
Çiğdem Berfin Sevinç

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık" vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne (DOA) vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Paylaşılan verilere göre, sistemin devreye girdiği 1 Temmuz’dan bu yana geçen 17 günlük sürede toplam 33 milyon 333 bin 990 adet ambalaj toplandı. Çevre kirliliğinin önlenmesi ve ekonomiye ham madde kazandırılmasını amaçlayan sisteme kayıt olan kullanıcı sayısı ise kısa sürede 2 milyon 331 bin 984’e ulaştı.

Bakan Kurum, paylaşımında "Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" ifadesini kullanarak, çevreci adımların kararlılıkla sürdürüleceği mesajını verdi.

DOA ile 17 günde 33 milyon ambalaj toplandı 1

EN ÇOK AMBALAJ İSTANBUL VE DENİZLİ’DE TOPLANDI

Depozito iade makineleri ve sistem üzerinden toplanan ambalaj miktarlarında şehir bazlı veriler de açıklandı. Buna göre, Türkiye genelinde en çok ambalaj toplanan ilk 5 il, İstanbul'da 2 milyon 760 bin 802, Denizli'de 1 milyon 332 bin 752, Sakarya'da 1 milyon 260 bin 888, Ankara'da 1 milyon 225 bin 795
ve Bursa'da 1 milyon 200 bin 501 şeklinde sıralandı.

Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) koordinasyonunda yürütülen sistemle; cam, plastik ve alüminyum gibi ambalaj atıklarının kaynağında ayrılarak yüksek verimle geri dönüştürülmesi hedefleniyor. Vatandaşlar, DOA iade makineleri ve mobil uygulama aracılığıyla sisteme katılarak hem çevrenin korunmasına katkı sağlıyor hem de geri dönüşüm süreçlerinde aktif rol alıyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandıAraç sahipleri dikkat! Trafik cezasına itiraz eden yandı
Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kararMilyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal karar

Anahtar Kelimeler:
Sıfır atık DOA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Tayt giymesi tartışmalara neden olan Vali Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

Soruşturmada şoke eden itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Ümraniyespor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Haluk Levent'in yeni videosu ortaya çıktı: "Para burada abi"

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a LG akıllı televizyon geliyor! 18 Temmuz ŞOK aktüel kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.