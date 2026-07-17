FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel ifşa listesinde Mersin'deki 3 firmanın dana sucuk ve çiğ dana kıyma ürünlerinde yapılan analizlerde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuyla paylaştığı güncel "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Mersin'de faaliyet gösteren 3 firmaya da yer verdi. Denetimlerde, "dana eti" olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıyma ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı listeye göre, halk sağlığını riske atan ve tüketiciyi yanıltan ürünler arasında Mersin'deki üç farklı işletmenin ürünleri de bulunuyor.

Mersin de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı 1

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Denetim sonuçlarına göre, Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Ltd. Şti. tarafından üretilen "Yöre" markalı 900 gramlık dana sucukta yapılan laboratuvar analizlerinde tek tırnaklı eti bulunduğu belirlendi.

Mersin de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı 2

İKİ AYRI FİRMANIN ÇİĞ KIYMASINDA DA AYNI TESPİT

Bakanlığın yayımladığı listede, Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Lina Et Gurme firmasının satışa sunduğu "Çiğ dana kıyma" ile Toroslar ilçesindeki Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya arz ettiği "Çiğ dana kıyma" ürünlerinden alınan numunelerde de laboratuvar incelemeleri sonucunda tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Bu ürünler de "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapıldıİstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam yapıldı
Aydın’da araç sayısı 686 bin oldu Aydın’da araç sayısı 686 bin oldu

Anahtar Kelimeler:
Mersin kırmızı et kıyma sucuk Taklit Tağşiş Gıda Listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı! Yurt dışında yüklü miktarda döviz iddiası...

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Özgür Özel için son viraj! 24 yıl sonra bir ilk yaşanacak; kritik tarih belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Galatasaray'da Okan Buruk isim vererek transferleri açıkladı!

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

Oyuncu Levent Üzümcü serbest bırakıldı

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

BYD'nin destekleri iptal ediliyor! Vergiyi faiziyle ödeyecek, arazisi geri alınacak

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

12. Yargı Paketi TBMM'de kabul edildi! IBAN mağdurlarını da içeriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.