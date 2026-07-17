Mersin'de 3 firmanın sucuk ve kıymasında tek tırnaklı eti çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlere yönelik denetimlerini sürdürürken, kamuoyuyla paylaştığı güncel "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde Mersin'de faaliyet gösteren 3 firmaya da yer verdi. Denetimlerde, "dana eti" olarak satışa sunulan sucuk ve çiğ kıyma ürünlerinde tek tırnaklı eti tespit edildi.

Bakanlığın açıkladığı listeye göre, halk sağlığını riske atan ve tüketiciyi yanıltan ürünler arasında Mersin'deki üç farklı işletmenin ürünleri de bulunuyor.

SUCUKTA TEK TIRNAKLI ETİ ÇIKTI

Denetim sonuçlarına göre, Erdemli ilçesinde faaliyet gösteren Üzer Gıda Tarım İnşaat Lojistik Ltd. Şti. tarafından üretilen "Yöre" markalı 900 gramlık dana sucukta yapılan laboratuvar analizlerinde tek tırnaklı eti bulunduğu belirlendi.

İKİ AYRI FİRMANIN ÇİĞ KIYMASINDA DA AYNI TESPİT

Bakanlığın yayımladığı listede, Yenişehir ilçesinde faaliyet gösteren Lina Et Gurme firmasının satışa sunduğu "Çiğ dana kıyma" ile Toroslar ilçesindeki Zeynep Et Tavuk Dünyası işletmesinin piyasaya arz ettiği "Çiğ dana kıyma" ürünlerinden alınan numunelerde de laboratuvar incelemeleri sonucunda tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi. Bu ürünler de "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine eklendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır