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Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir! Yeşil fren lambası geliyor…

Otomobil sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşanması artık an meselesi! Trafik güvenliğine ilişkin yapılan yeni araştırmalar, araçların ön kısmına yerleştirilecek yeşil fren lambalarının, kavşaklardaki kaza riskini ciddi oranda düşürdüğünü ortaya koydu. Otomobil üreticilerinin yakından ilgilendiği çalışma ile yeni dönemde üretilecek araçlarda ilave bir yeşil fren lambasının bulunması bekleniyor. İşte detaylar…

Araç sahipleri dikkat! Tüm otomobiller için zorunlu olabilir! Yeşil fren lambası geliyor…

Otomobillerde kaza riskini düşürmek için çalışmalar devam ederken araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir araştırmanın daha sonuçları ortaya çıktı. Yıllar içinde sürüş güvenliğine yönelik yapılan araştırmalara bir yenisi eklenirken, bilim insanlarının son çalışmasına göre araçlarda kullanılabilecek ilave bir yeşil ışık sistemi, kaza riskini önemli ölçüde düşürmekte.

TGRT Haber'den Suat Vilgen'in haberine göre; bugüne kadar fren lambaları sadece araçların arka kısmında yer alıyordu. Fakat Graz Teknoloji Üniversitesi'nden uzmanlar, ön tarafa da yerleştirilecek yeşil renkli fren ışıklarının, özellikle kavşaklarda ve yandan gelen trafikte büyük bir fark yaratabileceğini savunuyor. Çünkü çoğu kazada, sürücüler karşıdan gelen aracın durup durmadığını anlayamadan karar veriyor ve bu da çarpışmalarla sonuçlanabiliyor.

Yapılan ön çalışmalarda ve 200’ü aşkın kazanın incelendiği çalışmalarda, ön fren lambaları sayesinde sürücülerin tepkilerinin daha hızlı olduğu ve ani manevraların daha güvenli gerçekleştiği ortaya çıktı. Özellikle karşıdan gelen aracın önünde yeşil ışık yandığında, bu "fren yapıyor" mesajı olarak algılanıyor ve diğer sürücüler buna göre pozisyon alabiliyor.

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KAZA RİSKİNİ BÜYÜK ORANDA DÜŞÜRÜYOR

Çalışmayı yürüten uzmanlar, uygulama için birçok farklı renk üzerinde denemeler yapsa da, çalışmaların ardından yeşil renginde fikir birliğine varıldı. Araştırma başında kırmızı renkli ön fren ışıkları düşünülse de, toplumda yapılan testlerde yeşil rengin daha kolay ve doğal algılandığı görüldü. Çünkü yeşil, trafik psikolojisinde “devam” anlamına geldiği gibi, burada “araç durdu ve tekrar harekete geçecek” mesajını yansıtıyor. Bu da kafa karışıklığını azaltıyor.

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TÜM ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU OLABİLİR

Söz konusu çalışma henüz teknik aşamada ve trafik akışına yönelik olası etkileri değerlendiriliyor. Otomobil üreticilerinin yakından ilgi gösterdiği yeşil ışık uygulamasının yakın zamanda yeni üretilecek tüm otomobillerde geçerli olması beklenirken, ilerleyen yıllarda hükümetlerin bu uygulamayı zorunlu trafik kuralı haline getirebileceğine dikkat çekilmekte.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Otomobil güvenlik Yeşil fren lambası
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