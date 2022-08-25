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Araç sahipleri yola çıkarken bir kez daha düşünün! En düşük masraf 50 bin lira...

25.08.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun tüm yerlerinden sağanak yağış ve sel uyarıları gelmeye devam ediyor. Uzmanlardan yola çıkacak araç sahiplerine önemli uyarı geldi. Uzmanlar, selde kalan araçların masraflarının yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekerek araç sahiplerine en düşük masrafların 50 bin liradan başladığını bildirdi.

Araç sahipleri yola çıkarken bir kez daha düşünün! En düşük masraf 50 bin lira...

İstanbul’da yoğun sel ve su baskınlarına karşı uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Trafikte köprü altı, tünel gibi yerlerde araçlar sel altında kalabiliyor. Bu durumda ise araçlar selden aldığı hasar ile kullanılamaz hale geliyor. Uzmanlar selde kalan araçların masraflarının yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekerek araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

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'YOLA ÇIKMASINLAR'

Araçların yüksek seviyede su aldığında oluşan maliyetlerin yüksek olacağını söyleyen otomobil tamircisi Fatih Uygun, ''Sel sularının araçlara vereceği seviyeler suyun yükseldiği seviyeye göre artıyor. Aracın elektrik beyni ve motoru su aldığında araç ağır hasarlı hale geliyor. En düşük masraflar 50 bin liradan başlıyor, bu aracın modeline göre yükseliyor. Araçlarda su seviyesi lastiği geçtiğinde ciddi hasarlar oluşmaya başlıyor. Sağanak yağış ve sel uyarıları geldiğinde araç sahipleri dikkatli olsun, zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar'' dedi.

'MALİYETLER EN ALT MODELLERDE DAHİ 100 BİNLERE KADAR ÇIKIYOR'

Su seviyesinin lastiğin üstüne çıkmasıyla sorunlar oluşabileceğini söyleyen otomobil tamircisi Ali Sağlam ise ''Aracın ağır hasarlı olması için ön cama kadar aracın su dolması gerekiyor. Meteoroloji uyarılarda bulunuyor. Böyle günlerde araçları çıkarmayalım, su birikintisi olabilecek bölgelerde kalmayalım. Araç sahipler kaskosu yok ise büyük maliyetler ile karşılaşıyor. Araçlar dikiz aynasına kadar su alırsa maliyetler en alt modellerde dahi 100 binlere kadar çıkıyor. Bu durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunmalı'' diye konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Otomobil
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