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Araç sahiplerine sorgulama uyarısı! Mutlaka bakın, ceza gelebilir...

21.09.2021 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farkında olarak ya da olmayarak almış olduğumuz trafik cezaları büyük önem taşıyor. Kaçak geçişte, hız konusunda ya da kırmızı ışık ihlalinde elektronik denetim sistemi (EDS) tespitiyle plakaya hemen ceza uygulaması yapılabiliyor. Cezaları gecikme faiziyle ödememek isteyen araç sahipleri ise mutlaka otokontrol yapmalı. İşte her araç sahibinin göz atması gereken trafik cezaları hakkındaki detaylar...

Araç sahiplerine sorgulama uyarısı! Mutlaka bakın, ceza gelebilir...

Kaçak geçişte, hız konusunda ya da kırmızı ışık ihlalinde elektronik denetim sistemi (EDS) tespitiyle plakaya ceza uygulaması yapılabiliyor. Araç sahipleri çoğu zaman cezanın neden geldiğini merak ediyor. İşte trafik cezaları hakkında mutlaka bilinmesi gerekenler....

ARAÇ SAHİPLERİ MUTLAKA KONTROL ETMELİ!

Günümüzde hız sınırı aşımı, kırmızı ışık ihlali, direksiyon başında telefonla konuşma, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş gibi konularda araç sahibine çeşitli cezalar yazılıyor. Bu hataları yapan vatandaşlar cezadan herhangi şekilde kurtulamıyor. Özellikle köprü ve otoyolları kullanmış olan sürücüler kaçak geçiş cezalarının gelmesinden şikayet eder durumda. Bu, bazen köprü veya otoyoldaki HGS (Hızlı Geçiş Sistemi) ve OGS’den (Otomatik Geçiş Sistemi) kaynaklı sorunlar sebebiyle yaşanmakta. Bazen de yeterli bakiyenin bulunmaması sebebiyle ceza kesimi meydana gelmekte. Kesilen cezalar ise aylar sonra tebliğ ediliyor. Bu da ayrı bir mağduriyet oluşturuyor. Bunun için vatandaşın şüpheli hallerde kendi kontrolünü yapması şart.

TEBLİĞ SÜRESİ ÖNEM ARZ EDİYOR

Trafik cezaları e-Devlet üzerinden ‘araç plakasına yazılan ceza’ kısmından sorgulanabilmekte. Sürpriz cezalarla karşılaşmamak için sorgulama yapmakta fayda var. Trafik cezalarına itiraz hakkı da bulunuyor. İtiraz edilmek istenen cezalar için vatandaşlar 15 gün içinde Sulh Ceza Mahkemesi’ne itiraz edebilmekte. Trafik cezaları muhatabına tebliğ edilmek zorunda. Bu tebligat ne zaman gelirse, itiraz ve yasal ödeme süresi o tarih itibariyle başlıyor. Tebliğ süresi trafik ihlalinin işlenmiş olduğu tarihi takip eden takvim yılının son günü bitimine kadar sürmekte.

BELGEDE EKSİK VARSA...

Trafik cezalarında cezanın iptalinin söz konusu olabilmekte. Özellikle yalnızca memur tarafından imzalanan ve sürücünün imzasının bulunmadığı durumlarda cezalar iptal edilebiliyor. Aynı zamanda trafik ihlaline ilişkin bir fotoğraf da bulunmalı. Fotoğraf kaydının olmadığı durumlarda da tutanağın dayanaksız olduğu gözetilerek itiraz edilebilmekte. Bu tarz durumlarda trafik cezasının iptali gerçekleşebiliyor.

Vatandaşların asıl sorun yaşadığı konu ise kamu-özel işbirliğiyle yapılan köprü ve otoyollar oluyor. Bu yollarda kaçak geçiş yapan vatandaş, yolu işleten şirketin söz konusu yol için açtığı internet sitesi üzerinden cezasını öğrenebiliyor. Ödemeyi de yine bu sitedeki talimatlar doğrultusunda gerçekleştiriyor. Ancak son dönemde özel işletilen otoban ve köprülerde vatandaşın canı yanabilmekte. Çünkü sistemsel bir arıza olabiliyor ya da vatandaşın aracındaki kontür/bakiye yetmemekte. Böyle bir durumda şirket bir süre sonra icra takibi başlatabilmekte.

Vatandaşın bu nedenle icra takibine itiraz etme hakkı bulunuyor. İcra takibine itiraz edilmediğinde durum vatandaşın malına hacze kadar ilerleyebiliyor. Özel bir şirketin işlettiği yolu kullanmış olan vatandaş, tüketici konumunda oluyor. Bu yüzden Tüketici Hakem Heyeti’ne gidilmesi halinde kaçak geçiş yapan vatandaş, örneğin OGS veya HGS’den kaynaklanan bir sorun yaşamışsa, geçiş ücretini ödüyor ama faiz işlemişse onu ödemeden kurtulabiliyor.


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