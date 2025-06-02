Araç sahiplerini doğrudan ilgilendiriyor! GİB duyurmuştu, bugün itibarıyla başladı...

Türkiye'de ticari araçlar için zorunlu olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi bugün itibarıyla akaryakıt istasyonlarında devreye girdi. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün UTTS uygulamasına ilişkin bilgilendirmede bulunmuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), UTTS uygulamasına ilişkin işlemlerin tamamlanması amacıyla süreçlerin akaryakıt istasyonları için 2 Haziran, taşıt sahipleri için 30 Haziran'a uzatıldığını duyurmuştu.

NASIL İŞLEYECEK?

Bundan sonra UTTS'ye bağlı satışlar gerçekleştirilecek ve akaryakıt satışı yapan petrol istasyonu, akaryakıt alan araç sahipleri akaryakıt giderlerini otomatik olarak sistemde görüp gider olarak gösterebilecek.