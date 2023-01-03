Araç sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti: Durduğu yerde katlandı, 24 bin TL'yi buldu

Yeni yılda araç muayene ücretlerine de zam geldi. 2023 yılında araç muayeneleri yüzde 122,9 artışla bin 130 TL'yi buldu. Bir kişinin aracını muayeneye götürdüğünde cebinden çıkan para bin 300 TL'yi geçecek. Araç sahipleri artan fiyatlara tepki gösterirken bir aracın hareket etmeden sürücüye masrafı 24 bin TL'yi buldu.

YENİ YILDA ARAÇ MUAYENESİNE ZAM

Yeni yılda araç muayenesine gidenler yüzde 122,9 zamlı ücretle karşılaştı. Araç muayenesinin ücreti 507 TL'den bin 130 TL'ye, egzoz ölçümü 110 TL'den 180 TL'ye yükseldi. Yani otomobiller için süren 10-15 dakikalık işlem bin 300 TL'yi açtı.

ARACIN HİÇ HAREKET ETMEDEN MALİYETİ 24 BİN TL'Yİ BULDU

FOX'un haberine göre araçların tek masrafı bu değil. Yılda iki kez MTV ödeniyor ve ona da zam geldi. Araç sigortası ve kasko da araç sahiplerinin omuzlarındaki yükler arasında. Yeni yılda aracın masrafı durduğu yerde katlandı. Akaryakıt ve bakım hariç, muayene, MTV, sigorta ile kasko yaklaşık 24 bin TL tutuyor. Yeni fiyatlarla trafik muayenesi bin 130 TL, 1.6 motor araç için MTV 2 bin 746 TL, trafik sigortası 6 bin TL, kasko 14 bin TL olunca toplam fiyat 23 bin 876 buluyor.

2022'DE RANDEVU ALANLAR İÇİN DE ZAMLI TARİFE

2022 yılında randevu alanlar araçlarının fiyatını eski tarifeden ödeyecekleri zannederken büyük şok yaşadı. 2022'de randevu alanlar için de zamlı fiyat tarifesi uygulanıyor.

"NİYE VERİYORUZ ONU DA BİLMİYORUZ"

Bir vatandaş "Süre 10 dakika anca sürüyor. Hiçbir şey yapmıyorlar, ne bakım var, ne bir şey var. Bin 100 TL sadece para. Niye veriyoruz onu da bilmiyoruz" dedi.

"KASKODA DA BİR ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, "Her ay yüzde 4,75 trafik sigortasındaki artış düzenli olarak devam ediyor. 2023 yılı için ortalamada en az yüzde 50-80 arası bir fiyat artışını bekleyebiliriz. 2023'ün ocak ayında yaklaşık 5 buçuk, 6 bin lirayı trafik sigortasında bulacağını düşünüyorum. 7-8 bin TL'den aşağı kasko primi yok. Yüzde 50 civarında artacağını düşünürsek, aynı şekilde kaskoda da bir artış bekliyoruz" dedi.

