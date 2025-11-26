FİNANS

Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme nedeniyle benzin ve motorinde indirim bekleniyor. İndirimin Cuma gününden itibaren geçerli olabileceği ifade ediliyor. İstanbul'da benzinin litresi 55 lira, motorinin litresi ise 57,07 liradan satılıyor.

Cansu Akalp

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında yeni bir gelişme yaşanabilir. Araç sahipleri motorin, benzin ve otogaz fiyatlarının son durumunu ise merak ediyor.

Petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimi ve düşüşün devam etmesi beklentisiyle birlikte rafineri marjlarında gerileme oluşması benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLABİLİR

NTV'nin haberine göre; Henüz indirimin ne kadar olacağı belli olmasa da indirimli akaryakıt satışının Cuma gününden itibaren geçerli olacağına dair beklentiler piyasada hakim durumda.

İstanbul'da benzin 55 lira, Ankara'da 55,87 lira, İzmir'de 56,20 liradan satılıyor.

Motorin İstanbul'da 57,07 lira, Ankara'da 58,10 lira, İzmir'de 58,43 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.02
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
47.72
