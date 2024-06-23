Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıtta tabela iki haftada peş peşe değişecek! Artış 5 TL'yi bulacak!

Son dakika haberi... Döviz kurunda yükseliş ivmesi kaydedilirken petrol fiyatlarında da artış yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından benzin ve motorine yarın geceden itibaren zam geliyor. 21 Haziran'da ertelenen zamla benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artış gerçekleşecek. Akaryakıtta tabela 3 Temmuz'da ÖTV zammıyla yeniden değişecek.

2 HAFTADA 5 LİRA ZAM

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden litrede 3 ile 3.5 TL artması bekleniyor. Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin İstanbul Avrupa yakasında 42,06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,96 TL; Ankara'da 42,78 TL ve İzmir'de 43,00 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.

Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41,83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,75 Ankara’da 42,63 TL ve İzmir’de 42,83 lira seviyesinde bulunuyor.







