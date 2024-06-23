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Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıtta tabela iki haftada peş peşe değişecek! Artış 5 TL'yi bulacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.06.2024 15:23
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Son dakika haberi... Milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarındaki gelişmeleri takip ediyor. Petrol ve döviz kurlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Benzin ve motorine çifte zam geliyor. Önce ertelenen daha sonra 70 kuruş daha artan akaryakıt zammı sürücülerin kafasını karıştırdı. Akaryakıt ürünlerine yarın geceden itibaren gelecek zammın ardından 3 Temmuz'da da ÖTV zammı gelecek.

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıtta tabela iki haftada peş peşe değişecek! Artış 5 TL'yi bulacak!

Son dakika haberi... Döviz kurunda yükseliş ivmesi kaydedilirken petrol fiyatlarında da artış yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından benzin ve motorine yarın geceden itibaren zam geliyor. 21 Haziran'da ertelenen zamla benzinde 2 lira 1 kuruş, motorinde 1 lira 69 kuruş artış gerçekleşecek. Akaryakıtta tabela 3 Temmuz'da ÖTV zammıyla yeniden değişecek.

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2 HAFTADA 5 LİRA ZAM

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, 3 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon verisinin ardından ÖTV'ye yapılacak zamla birlikte akaryakıt fiyatlarının yeniden litrede 3 ile 3.5 TL artması bekleniyor. Böylelikle 2 haftalık zaman dilimi içerisinde benzin ve motorin fiyatları 5 liranın üzerinde artış göstermiş olacak.

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İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin İstanbul Avrupa yakasında 42,06 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,96 TL; Ankara'da 42,78 TL ve İzmir'de 43,00 TL seviyesinde satışı gerçekleşiyor.

Motorin fiyatları ise İstanbul Avrupa yakasında 41,83 TL, İstanbul Anadolu yakasında 41,75 Ankara’da 42,63 TL ve İzmir’de 42,83 lira seviyesinde bulunuyor.


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