Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) yakıt sistemine sahip araçların genel kural olarak kapalı otoparklara girişine izin verilmiyor. Ancak milyonlarca araç sahibini doğrudan ilgilendiren bu kısıtlamada, 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik kapsamındaki AVM kapalı otoparkları için özel bir istisna yer alıyor.

TSE BELGESİ VE İTFAİYE ONAYI GEREKİYOR

LPG'li araç kabul etmek isteyen AVM otoparklarının, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen TS 9881 standardına uygun olması gerekiyor. Otoparkların ayrıca TSE hizmet yeterlilik belgesi alması ve bağlı bulunduğu mahalli itfaiye teşkilatından uygunluk görüşü edinmesi şart.

Bu belgelerin yanı sıra otoparklarda altı ayrı güvenlik koşulunun da eksiksiz yerine getirilmesi isteniyor.

Bu onaylara sahip AVM kapalı otoparklarının LPG'li araç kabul edebilmesi için hem fiziki altyapı hem de işletme düzeni açısından 6 maddenin eksiksiz uygulanması gerekiyor. İşte o maddeler:

1. YILLIK DENETİM ZORUNLULUĞU

Otoparkların kayıtları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı vermeye yetkili idareler tarafından tutulacak. LPG'li araç kabul eden alanlar her yıl denetlenecek veya denetlettirilecek.

2. GİRİŞE ÖZEL TABELA ASILACAK

Otopark girişlerine, TS 9881 standardına uygunluğu gösteren en az 90 x 60 santimetre ölçülerinde tabela yerleştirilecek. Tabela, sürücülerin kolaylıkla görebileceği bir noktada bulunacak.

3. YALNIZCA BİRİNCİ BODRUM KATA İZİN VERİLECEK

LPG'li araçların park edebileceği alanlar, birinci bodrum kattan daha aşağıda olamayacak. Bu bölümlerin giriş ve çıkışları da diğer araçların kullandığı otopark alanlarından ayrı düzenlenecek.

4. HAVALANDIRMA VE ELEKTRİK SİSTEMLERİ ÖZEL OLACAK

Otoparkların elektrik ve havalandırma tesisatında kıvılcım oluşturmayacak (ex-proof) sistemler kullanılacak. Havalandırma sistemi, zeminde birikebilen LPG gazını algılayan cihazlarla bağlantılı olacak. Gaz algılanması halinde sistem otomatik olarak devreye girerek biriken gazı dışarı atabilecek kapasitede çalışacak.

5. ZEMİNDE IZGARA SİSTEMİ BULUNMAYACAK

Otopark zemininde su tahliyesi için uygun eğimde dere sistemi oluşturulacak. Bu alanlarda ızgara sistemine izin verilmeyecek. Tahliye noktalarındaki rögarlar ise gaz geçişini engelleyen sifonlu yapıda olacak.

6. ARAÇLARIN RUHSAT VE MUAYENELERİ KONTROL EDİLECEK

Otoparka yalnızca ruhsatında LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli araç muayenesi bulunan otomobiller alınacak. Araç giriş ve çıkışlarından sorumlu yetkili personel, bu şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek.

HER AVM LPG'Lİ ARAÇ KABUL EDEMEYECEK

Belirlenen teknik koşulları ve güvenlik şartlarını yerine getirmeyen alışveriş merkezleri, LPG'li araçları kapalı otoparklarına alamayacak. Gerekli belge ve onayları bulunan AVM'lerde de ruhsatında LPG kaydı bulunmayan veya geçerli muayenesi olmayan araçların girişine izin verilmeyecek.

Yeni düzenleme 1 Ocak 2028 tarihinde yürürlüğe girecek. Böylece LPG'li araçların AVM kapalı otoparklarına girişinde belirlenen güvenlik koşulları esas alınacak.