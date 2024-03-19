FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç sahiplerinin en merak ettiği konuydu: Trafik sigortası ve kaskoda büyük artış: Toplam 178,5 milyar lira…

Araç sahiplerinin en merak ettiği konuydu: Trafik sigortası ve kaskoda büyük artış: Toplam 178,5 milyar lira…

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
19.03.2024 10:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik ve kasko primlerinde rakamlar ortaya çıktı. Kasko ve Trafik sigortalarında da büyük bir artış yaşandığını dile getiren sigorta sektörü temsilcisi Yalın Kılıç, “Geçen sene trafiğe kayıtlı 28,7 milyon araç bulunuyordu, bu araçların 10 milyonunun kasko primi 84 milyar TL olurken 23,7 milyonunun trafik sigortası primi 94,5 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

Araç sahiplerinin en merak ettiği konuydu: Trafik sigortası ve kaskoda büyük artış: Toplam 178,5 milyar lira…

Türkiye Sigortalar Birliği’nin yayınladığı rapor çerçevesinde sigorta sektörünün 2023 yılını değerlendiren Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri 2024 yılına dair ön görülerini paylaştı. Rapora göre sigorta sektörünün 2023 yılını 500 milyar liralık primle bitirirken, bu primin yaklaşık yüzde 62’sinin sektörde ilk 10’daki şirketler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, prim üretimlerinde enflasyonun etkisinin ciddi bir şekilde gözlemlendiğinin altını çizdi.

AW947077_01

“TÜRKİYE, HASAR YÖNETİMİNDE ZOR İLERLENEN BİR ÜLKE”

“2023 yılı toplam prim üretiminde bir önceki yıla göre TL bazında 2 kattan fazla bir artış var” diyen Kılıç, “Bunun başlıca sebepleri arasında enflasyona bağlı bedel artışları, tarifelerdeki fiyat artışları ve sektörün genel yaklaşımının fiyatlara yansıması yer alıyor. Bu faktörlerin yanı sıra geçen sene yaşanan deprem felaketi, sigorta piyasasını derinden etkileyerek gerek yerel gerekse yurt dışı pazarlarda çok ciddi boyutlarda hasar ödemeleri olmasını tetikledi. Bugün için ülkemiz, global arenada hasar yönetimi konusunda zor ilerleme kaydedilebilen bir ülke durumunda yer alıyor” ifadelerini kullandı.

dfbg

2023’TE YÜZDE 36’LIK ARTIŞ ARTTI

Yönetici Sorumluluk Sigortası’na olan ilginin 2023 yılında gerek prim üretimi gerek ise poliçe sayısı bakımından büyümeye devam ettiğini, Siber Risk Sigortası poliçeleri sayısının da dünyadaki teknolojik gelişmeler, verilerin önemi ve farkındalığı ile veri sorumluluğundaki artış sebepleri ile geçen sene yükseldiğini belirten Kılıç, şunları dile getirdi:

“Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Siber Risk Sigortası poliçelerinde adetler, 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 36, prim üretim oranı da yine aynı döneme göre yüzde 31 artış gösterdi. Bu sene Borsa İstanbul'da artış gösteren halka arz hareketliliği ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayları, Yönetici Sorumluluk Sigortası satın alımlarında artış beklentisini oluşturuyor. Şirketlerin teknoloji yatırımlarındaki artış, çalışanların uzaktan çalışma oranındaki artış ivmesi ve verilerden kaynaklı idari para cezaları uygulamaları gibi sebepler ile Siber Risk Sigortası poliçelerinde büyümenin 2024 yılında devam etmesi bekleniyor.”

iStock-501063516

ALACAK SİGORTASI, 2023’TE YÜZDE 48 BÜYÜDÜ

Alacak Sigortası pazarının 2022 yılına kıyasla 2023 yılında yaklaşık yüzde 48 büyüme gösterdiğini söyleyen Kılıç, “Bu büyümenin ana gerekçeleri pazardaki ürün bilinirliliğinin artarak daha fazla sayıda poliçe tanzim edilmesi ve kur etkisi ile sektörün yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan döviz cinsi poliçe rakamlarının TL bazında değer kazanması oldu. Bu doğrultuda geçen Eylül ayından itibaren hasar frekansının artmasına bağlı olarak 2024 yılında ise prim oranlarında bir artış öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

iStock-501063516

14 DEPREM İÇİN 33,8 MİLYAR TL HASAR ÖDEMESİ YAPILDI

Şubat ayındaki depremin ardından DASK poliçelerinin adedinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış gösterdiğini, primlerin ise 2 katına varan artış yaşadığını aktaran Kılıç, buradaki kilit faktörün metrekare birim maliyetlerinde yaşanan 2 kata varan artış gösterilebileceğini, 2023’te yaşanan 14 orta ve büyük ölçekli deprem için 33,8 milyar TL hasar ödemesi yapıldığını belirtti.

iStock-1406997367

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ARTIŞ

Kasko ve Trafik sigortalarında da büyük bir artış yaşandığını dile getiren Yalın Kılıç, “Geçen sene trafiğe kayıtlı 28,7 milyon araç bulunuyordu, bu araçların 10 milyonunun kasko primi 84 milyar TL olurken 23,7 milyonunun trafik sigortası primi 94,5 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ev alacaklar tapuda bu fark dikkat! Yıkım kararı bile çıkabilirEv alacaklar tapuda bu fark dikkat! Yıkım kararı bile çıkabilir
İkinci el otomobille ilgili yeni açıklamaİkinci el otomobille ilgili yeni açıklama
Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladı
Anahtar Kelimeler:
kasko trafik sigortası
En Çok Okunan Haberler
Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Yurt çamaşırhanesinde ilişkiye 8 milyonluk şantaj

Gökhan Zan'ın "ulaşamadığı" Erkan Baş sessizliğini bozdu

Gökhan Zan'ın "ulaşamadığı" Erkan Baş sessizliğini bozdu

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Araç sahiplerini üzecek haber! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor! Motorin ve benzine zam geliyor

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka, sistem arızası verdi! Duyan ATM'ye koştu

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Banka kredi faizleri aldı başını gitti! Aylık 30 bin TL...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da işler karıştı! Altın fiyatları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Bahar Fırsatları ikinci haftasında! Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.