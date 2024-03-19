Araç sahiplerinin en merak ettiği konuydu: Trafik sigortası ve kaskoda büyük artış: Toplam 178,5 milyar lira…

Türkiye Sigortalar Birliği’nin yayınladığı rapor çerçevesinde sigorta sektörünün 2023 yılını değerlendiren Polaris Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri 2024 yılına dair ön görülerini paylaştı. Rapora göre sigorta sektörünün 2023 yılını 500 milyar liralık primle bitirirken, bu primin yaklaşık yüzde 62’sinin sektörde ilk 10’daki şirketler tarafından gerçekleştirildiğini aktaran Yönetim Kurulu Üyesi Yalın Kılıç, prim üretimlerinde enflasyonun etkisinin ciddi bir şekilde gözlemlendiğinin altını çizdi.

“TÜRKİYE, HASAR YÖNETİMİNDE ZOR İLERLENEN BİR ÜLKE”

“2023 yılı toplam prim üretiminde bir önceki yıla göre TL bazında 2 kattan fazla bir artış var” diyen Kılıç, “Bunun başlıca sebepleri arasında enflasyona bağlı bedel artışları, tarifelerdeki fiyat artışları ve sektörün genel yaklaşımının fiyatlara yansıması yer alıyor. Bu faktörlerin yanı sıra geçen sene yaşanan deprem felaketi, sigorta piyasasını derinden etkileyerek gerek yerel gerekse yurt dışı pazarlarda çok ciddi boyutlarda hasar ödemeleri olmasını tetikledi. Bugün için ülkemiz, global arenada hasar yönetimi konusunda zor ilerleme kaydedilebilen bir ülke durumunda yer alıyor” ifadelerini kullandı.

2023’TE YÜZDE 36’LIK ARTIŞ ARTTI

Yönetici Sorumluluk Sigortası’na olan ilginin 2023 yılında gerek prim üretimi gerek ise poliçe sayısı bakımından büyümeye devam ettiğini, Siber Risk Sigortası poliçeleri sayısının da dünyadaki teknolojik gelişmeler, verilerin önemi ve farkındalığı ile veri sorumluluğundaki artış sebepleri ile geçen sene yükseldiğini belirten Kılıç, şunları dile getirdi:

“Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Siber Risk Sigortası poliçelerinde adetler, 2023 yılında 2022’ye göre yüzde 36, prim üretim oranı da yine aynı döneme göre yüzde 31 artış gösterdi. Bu sene Borsa İstanbul'da artış gösteren halka arz hareketliliği ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayları, Yönetici Sorumluluk Sigortası satın alımlarında artış beklentisini oluşturuyor. Şirketlerin teknoloji yatırımlarındaki artış, çalışanların uzaktan çalışma oranındaki artış ivmesi ve verilerden kaynaklı idari para cezaları uygulamaları gibi sebepler ile Siber Risk Sigortası poliçelerinde büyümenin 2024 yılında devam etmesi bekleniyor.”

ALACAK SİGORTASI, 2023’TE YÜZDE 48 BÜYÜDÜ

Alacak Sigortası pazarının 2022 yılına kıyasla 2023 yılında yaklaşık yüzde 48 büyüme gösterdiğini söyleyen Kılıç, “Bu büyümenin ana gerekçeleri pazardaki ürün bilinirliliğinin artarak daha fazla sayıda poliçe tanzim edilmesi ve kur etkisi ile sektörün yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan döviz cinsi poliçe rakamlarının TL bazında değer kazanması oldu. Bu doğrultuda geçen Eylül ayından itibaren hasar frekansının artmasına bağlı olarak 2024 yılında ise prim oranlarında bir artış öngörüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

14 DEPREM İÇİN 33,8 MİLYAR TL HASAR ÖDEMESİ YAPILDI

Şubat ayındaki depremin ardından DASK poliçelerinin adedinin 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artış gösterdiğini, primlerin ise 2 katına varan artış yaşadığını aktaran Kılıç, buradaki kilit faktörün metrekare birim maliyetlerinde yaşanan 2 kata varan artış gösterilebileceğini, 2023’te yaşanan 14 orta ve büyük ölçekli deprem için 33,8 milyar TL hasar ödemesi yapıldığını belirtti.

KASKO VE TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ARTIŞ

Kasko ve Trafik sigortalarında da büyük bir artış yaşandığını dile getiren Yalın Kılıç, “Geçen sene trafiğe kayıtlı 28,7 milyon araç bulunuyordu, bu araçların 10 milyonunun kasko primi 84 milyar TL olurken 23,7 milyonunun trafik sigortası primi 94,5 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.







