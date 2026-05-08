Araç satışı yapanlar dikkat! Gelen mesajla tuzağa çekiyorlar...

Araç satışı yapanları hedef alan dolandırıcılar, gönderdikleri mesajlar ve sahte linklerle vatandaşları tuzağa çekiyor. Resmi kurumların adlarını kullanarak gönderilen bildirimlerle vatandaşlardan işlem yapmaları isteniyor. Gelen mesajdaki sahte linkleri tıklayanlar ise saniyeler içinde dolandırılıyor.

Devrim Karadağ
Araç sahiplerini hedef alan yeni dolandırıcılık yöntemi vatandaşları mağdur ediyor. Son dönemde birçok kişiye, kendilerini resmi kurum gibi tanıtan kişiler tarafından SMS ve telefon aramaları yapılmaya başlandı.

AYLAR ÖNCE ARACINI SATANA BİLE BİLDİRİM GELİYOR

Özellikle aracını aylar hatta yıllar önce satan vatandaşların bile hedef alınması dikkat çekti.

Dolandırıcılar, “Karayolları Genel Müdürlüğü resmi denetim kayıtları doğrultusunda bildirim gönderilmektedir” ifadeleriyle başlayan mesajlarda, araçların trafik yasalarına aykırı hareket ettiği iddiasında bulunuyor.

"AKSİ HALDE İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK" DİYE KORKUTUYORLAR

Mesajlarda vatandaşlardan belirli bir tarihe kadar “yasal düzenleme” yapmaları istenirken, aksi halde idari yaptırım uygulanacağı öne sürülüyor.

SAHTE LİNKE DİKKAT! TIKLAMAYIN!

Gönderilen mesajlarda ayrıca sahte internet linkleri yer alıyor. Vatandaşların bu bağlantılar üzerinden kişisel bilgilerini paylaşmaları veya ödeme yapmaları hedefleniyor.

TELEFONLA DA ARIYORLAR

Bazı kişilerin ise SMS’lerin ardından telefonla aranarak baskı altına alınmaya çalışıldığı öğrenildi.

RESMİ KURUMLARIN İSİMLERİNİ KULLANIYORLAR

Dolandırıcıların özellikle e-Devlet, Karayolları Genel Müdürlüğü ve trafik birimleri gibi resmi kurum isimlerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştığı belirtiliyor. Uzmanlar, resmi kurumların vatandaşlardan SMS yoluyla ödeme talep etmediğini ve bilinmeyen bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini vurguluyor.

YETKİLİLER UYARIYOR: "BU TUZAĞA DÜŞMEYİN"

Yetkililer, bu tür mesajları alan vatandaşların linklere giriş yapmaması, kişisel bilgilerini paylaşmaması ve durumu emniyet birimlerine bildirmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

