Aracını satmak istedi, karşısına “yeni sistem” çıktı! Parasını son anda kurtardı

Kocaeli’de aracını internet üzerinden satışa çıkaran Bahadır Bostan, kısa süre sonra kendisine ulaşan kişilerin kurduğu dolandırıcılık girişimini fark ederek son anda önledi. Şüpheliler, araç satışında “güvenli kapora sistemi” bulunduğunu öne sürerek Bostan’dan noter masrafı ve işlem bedeli adı altında para talep etti.

Bostan’dan mobil bankacılık üzerinden 39 bin 512 lira göndermesini isteyen şüpheliler, söz konusu tutarın hesabından düşmeyeceğini iddia etti. Araç alım satımıyla ilgilenen Bostan, anlatılan sistemin gerçekte bulunmadığını anlayınca durumu polise bildirdi. Ardından şüphelilerle yeniden iletişime geçerek işlemi gerçekleştiriyormuş gibi yaptı ve görüşmeleri cep telefonuyla kayıt altına aldı.

“GÜVENLİ KAPORA” BAHANESİYLE PARA İSTEDİLER

Olay, Bostan’ın 20 Eylül’de aracını bir ilan sitesi üzerinden satışa koymasıyla başladı. İlanın ardından kendisini telefonla arayan şüpheli, otomobili satın almak istediğini belirterek ödemenin “güvenli kapora sistemi” olarak adlandırdığı yeni bir yöntemle yapılacağını söyledi.

Ertesi gün yeniden arayan şüpheli bu kez noter masrafı ve sembolik işlem gerekçesini öne sürdü. Bostan’dan mobil bankacılık üzerinden 39 bin 512 lira yatırmasını isteyen şüpheli, bu paranın hesabından eksilmeyeceğini savundu.

Bostan, araç alım satımıyla ilgilendiği için böyle bir sistemin bulunmadığını bildiğini ve bu nedenle durumdan şüphelendiğini söyledi. Şüphelinin ise kendisine sistemin yeni devreye girdiğini söylediğini, ayrıca postanede çalıştığını ifade ettiğini aktardı.

Pazartesi sabahı tekrar arayan şüpheli, notere geçtiğini ve parayı göndereceğini belirtti. Daha sonra Bostan’dan mobil bankacılığına girmesini ve aynı işlemi gerçekleştirmesini istedi. Şüpheli, bu işlem sırasında Bostan’ın hesabından para düşmeyeceğini öne sürdü. Bostan, bu noktada olayın dolandırıcılık girişimi olduğunu anladığını ifade etti.

OYUNU FARK EDİP KAYDA ALDI

Bostan, şüphelilere o sırada müsait olmadığını ve daha sonra kendilerini arayacağını söyledi. Ardından emniyet güçleriyle iletişime geçerek yaşananları anlattı.

Polis ekipleri, henüz herhangi bir dolandırıcılık işlemi gerçekleşmediği için müdahalede bulunamayacaklarını, olayın gerçekleşmesi halinde işlem yapılabileceğini bildirdi.

Bunun üzerine Bostan, şüphelilerle yeniden iletişime geçti. İşlemi gerçekten yapacakmış gibi davranan Bostan, bu kez görüşmeyi video kaydına aldı. Böylece dolandırıcılık girişiminin nasıl gerçekleştirilmeye çalışıldığını kayıt altına aldı.

Bostan, yaşananlarla ilgili olarak vatandaşların bu konuda uyanık olması gerektiğini belirterek, söz konusu kişilerin bu yöntemi kullanarak insanları mağdur etmeye çalıştığını söyledi.

“VATANDAŞLARIMIZ UYANIK OLSUN”

Yaşadığı olayın ardından vatandaşlara da çağrıda bulunan Bostan, yeni dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İnsanların bu tür kişilere itibar etmemesi gerektiğini belirten Bostan, herhangi bir sistem hakkında bilgi sahibi olunmadığında doğrudan noterden bilgi alınabileceğini söyledi.

Bostan, para kazanmanın kolay olmadığını vurgulayarak, insanların bu yöntemlerle mağdur edildiğini belirtti ve vatandaşların dolandırılmamak için daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.

“Para kolay kazanılmıyor. İnsanları bu şekilde dolandırıyorlar, mağdur ediyorlar. Vatandaşlarımız uyanık olsunlar” diyen Bostan, vatandaşlara şüpheli işlemlerde mutlaka bilgi almaları çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır