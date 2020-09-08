FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Araç sigorta fiyatları düşürülsün talebi

Araç sigorta fiyatları düşürülsün talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.09.2020 10:08 | Son Güncelleme

Araç sigorta fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi nedeniyle trafikteki araç sayısının da trafik kazalarının da azalmasıyla sigorta şirketleri kâr açıklarken, araç sigortasızlık oranı da arttı. Sigorta fiyatlarında indirime gidilmeli, taksit sayısı artırılmalı ki zorunlu trafik sigortası yaptırmayan herkes yaptırsın” dedi.

Araç sigorta fiyatları düşürülsün talebi

Çeşitli sebeplerden sigortasızlık oranının azaldığını hatırlatan ve bu oranın artırılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Mart ayından bu yana, zaman zaman sokağa çıkma kısıtlamaları, zaman zaman kişisel tedbirler nedeniyle trafikte araç sayısı azaldı. Dolayısıyla kazalar da azaldı. Geçtiğimiz yıl Mart ile Temmuz aylarında gerçekleşen trafik kazaları, bu yılın aynı dönemine denk gelen süreçte yüzde 22 azalarak 132 bin 679’a düştü. Trafik kazaları azalırken sigorta şirketleri de doğal olarak kâr açıkladı. Araç sahipleri ise bu süreçte araçla trafiğe çok az çıkılması, ekonomik sebepler vs. nedeniyle sigorta yaptırmaktan çekindi. Zorunlu olmasına rağmen trafikte sigortalılık oranı düştü. Öyle ki Ocak ayında 4.6 milyon araç sigortasız iken Covid-19 ülkemizde başladıktan 1 ay sonra yani Nisan ayında bu sayı 4.9 milyona çıktı” diye konuştu.

'SİGORTA FİYATLARINDA İNDİRİM VE TAKSİTİLENDİRME YAPILMALI'

Sigorta şirketlerinin araç sigortalılık oranını artırıcı adımlar atması gerektiğine değinen Palandöken, “Temmuz ayı sonu itibariyle verilere bakıldığında, otomobillerin yüzde 7’si, motosikletlerin yüzde 67’si, otobüslerin yüzde 29’u sigortasız. Trafikte sigortasız gezen her aracın tehlike saçtığı unutulmamalı. Herhangi bir kaza anında sigortasız araç hem kendini hem karşıdaki aracı hem de devleti zarara sokacaktır. 23,6 milyon aracın tamamı zorunlu trafik sigortasını yaptırmalı. Bu yüzden trafikte araç sigortalılık oranını artırıcı adımlar atılmalı. Sigorta şirketleri fiyatlarda ortak bir fikir birliği içerisinde indirime gitmeli ve taksitlendirmede taksit sayısını artırmalı” şeklinde söyledi.

KAYNAK:İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! Kahreden itiraf
Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...
Dolar haftaya nasıl başladı?Dolar haftaya nasıl başladı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
Erdoğan yasaklandığını duyurmuştu! Bu sabah İstanbul
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Altın fiyatları düşüşe geçti
Altın fiyatları düşüşe geçti
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Ünlü bankadan altın yorumu; "2 bin doların üstüne çıkmaz"
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
Ankara-Niğde otoyolu nerelerden geçer?
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Türkiye'nin en akıllı yolu açılıyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kadın sürücüler araba sürmeyi öğrenemediği sürece sigorta ücretleri düşmemeli aksine kadınlara fazla ödetilmeli ! çünkü her biri trafik canavarı kendilerinin kaza yaptığını geçtim birde onca kişiye kaza yaptırıyorlar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı! Nakdi Ücret Desteği nedir, kimlere verilir?
Bakan duyurdu! Ödemeler başladı
Öğretmenlere eğitim ödeneği ne kadar? Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı, ne zaman yatacak?
Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) verilmeye başlandı!
Herkesi şaşırtan karar! Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...
Elektrik faturasındaki kayıp kaçak bedelini geri almak...
Nakdi Ücret Desteği bugün veriliyor! Nakdi Ücret Desteği ne kadar? Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor!
Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (8 Eylül 2020 Salı) Gümüşün gramı ne kadar?
Gümüş fiyatları da düşüşe geçti!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.