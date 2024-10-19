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Araç sürücü dikkat! Petrol fiyatları geriledi: Benzin ve motorine indirim yolda, oran ve tarih belli oldu

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.10.2024 16:12
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Orta Doğu'da yaşanan tansiyon sonrası petrol fiyatlarında yükseliş meydana gelmişti. Artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti. Petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme sonrasında hem benzin hem de motorine indirim geliyor. Benzine 1 lira 87 kuruş, motorine ise 1 lira 65 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İşte benzin ve motorine indirim haberinin detayları...

Araç sürücü dikkat! Petrol fiyatları geriledi: Benzin ve motorine indirim yolda, oran ve tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatları değişti mi? Son günlerde akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimler sonrasında araç sahipleri, akaryakıta indirim veya zam gelip gelmediğini merak ediyor. Özellikle son günlerde Orta Doğu'daki İran ve İsrail gerilimi nedeniyle petrol fiyatları tırmanışa geçmişti. 80 dolara kadar yükselen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti.

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PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ! AKARYAKITA İNDİRİM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki yükseliş bu hafta düşüşe bıraktı. Petrol fiyatları 72 dolara kadar çekildi. Bu gelişme sonrası akaryakıta çifte indirim geliyor.

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HEM BENZİN HEM DE MOTORİNİN FİYATI DÜŞECEK

Hem benzin hem de motorine önümüzdeki hafta indirim geliyor. 22 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş fiyat düşüşü bekleniyor.

19 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 44.69 TL
İstanbul (Anadolu): 44.57 TL
Ankara: 45.09 TL
İzmir: 45.54 TL

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 43.54 TL
İstanbul (Anadolu): 43.47 TL
Ankara: 44.07 TL
İzmir: 44.57 TL

LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.54
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.01
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.92
Gazyağı
35.74
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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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