Araç sürücü dikkat! Petrol fiyatları geriledi: Benzin ve motorine indirim yolda, oran ve tarih belli oldu

Akaryakıt fiyatları değişti mi? Son günlerde akaryakıt fiyatlarında meydana gelen değişimler sonrasında araç sahipleri, akaryakıta indirim veya zam gelip gelmediğini merak ediyor. Özellikle son günlerde Orta Doğu'daki İran ve İsrail gerilimi nedeniyle petrol fiyatları tırmanışa geçmişti. 80 dolara kadar yükselen petrol fiyatları nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam gelmişti.
Petrol fiyatlarındaki yükseliş bu hafta düşüşe bıraktı. Petrol fiyatları 72 dolara kadar çekildi. Bu gelişme sonrası akaryakıta çifte indirim geliyor.
Hem benzin hem de motorine önümüzdeki hafta indirim geliyor. 22 Ekim Salı gününden geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 87 kuruş, motorinde ise 1 lira 65 kuruş fiyat düşüşü bekleniyor.
BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 44.69 TL
İstanbul (Anadolu): 44.57 TL
Ankara: 45.09 TL
İzmir: 45.54 TL
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 43.54 TL
İstanbul (Anadolu): 43.47 TL
Ankara: 44.07 TL
İzmir: 44.57 TL
LPG'NİN LİTRESİ KAÇ LİRA?
İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 25.04 TL