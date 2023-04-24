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Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı? Ticari araç ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde!

24.04.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel Tüketim Vergisine ilişkin müjdeyi Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde verdi. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı? Ticari araç ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak?

Ticari araçlarda ÖTV alınmayacak mı? Ticari araç ÖTV muafiyeti ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde ÖTV'ye dair bir son dakika açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacağını belirtti. İşte araç yenilemek isteyen esnafa yönelik yapılan ÖTV açıklamasının detayları....

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TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV ALINMAYACAK MI?

ÖTV konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan araç yenileyen esnaftan ÖTV alınmayacağını vurguladı.

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TİCARİ ARAÇ ÖTV MUAFİYETİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Esnafa yeni bir müjde açıklayan Erdoğan, "Evlerde ürettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyoruz" dedi.

Ayrıca, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici ile iş yapan esnafımız aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadesini kullandı.

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ÖTV son dakika

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