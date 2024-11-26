Aracı olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Anayasa Mahkemesi 'En son 5 Aralık' dedi! Trafik sigortasında 15 gün kuralı kalkıyor!

Aracınızı satınca 15 gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundasınız. Ancak araç satışı sonrası bazı vatandaşlar 15 gün kuralından dolayı araçlarını sigortalamıyordu. Kazanın olması durumunda ise sigorta şirketleri zararı aracın eski sahibinden talep edebiliyordu.

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı, araç satıldıktan sonra 15 gün içinde sigorta şirketine bildirip poliçenin iptal edildiğini hatırlatarak, bu uygulamada önemli sorunların olduğunu kaydetti.

ARAÇ DEVİR İŞLEMİNDE 15 GÜNLÜK SÜRE UYGULANMAYACAK

Aracı alan kişinin kaza yapması durumunda aracı satan kişinin de mağdur olduğunu ve uzlaşmada sorunların yaşandığını aktaran Bağcı, yaşanan karmaşıklığı şu sözlerle anlattı:

"Aracı alan kişi gidip kaza yaptığında burada uzlaşamadığında karşı taraf size dava açıyordu ve arabasını satan kişiler başka bir kişinin karıştığı kazada mahkemelik olup bir süreç yürütmek zorunda kalıyordu. Sigorta şirketi de sigortalısı arabayı satmış, başkası almış, 15 gün içerisinde başkası kaza yaptığında hasar ödemek zorunda kalıyordu. Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. 9 ay sonra yürürlüğe girecek dendi. Bu süre 5 Aralık itibarıyla doluyor. Artık araç devir işlemlerinde trafik sigortasında 15 günlük süre uygulanmayacak"

POLİÇE HEMEN İPTAL EDİLMELİ

Yeni uygulamada aracı satan kişinin poliçe iptalini hemen sigorta şirketine bildirmesi gerektiğini kaydeden Bağcı, "Alan kişinin de belki aynı gün vakti olmayabilir ama birkaç gün içerisinde poliçe yapması gerekiyor" dedi.

TRAFİK POLİÇESİNİ YAPMA SÜRESİ 1 AYA UZADI

5 Aralık tarihinde başlayacak olan yeni dönemde Türk Ticaret Kanunu’nda ilgili maddelerde süre 1 ay olarak yer aldığını belirten Bağcı, trafik poliçesi yapma süresi 1 aya uzayacağını söyledi.

Aracı satan kişinin mutlaka trafik sigortasını iptal ettirmesi gerektiğini vurgulayan Bağcı, şu sözlerin altını çizdi:

"Alıcı aracı sattığını sigorta acentesine bildirmekte gecikebiliyor. Bunun otomatik olarak olması sağlanabilir. Olmasa dahi satıcının mutlaka hemen acentesine haber verip poliçesini iptal ettirmesi gerekiyor. Alıcının da hemen sigorta yaptırması gerekiyor"

"NOTER İŞLEMİNDE EVRAK İSTENEBİLİR"

Noterlerin araç devir işleminde alıcıdan trafik poliçesi isteyebileceğini kaydeden Bağcı, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Bu konuda mutlaka sigorta acentesinden trafik poliçesinin gelmesi talep edilebilir. Geçici bir ruhsat verilip, trafik poliçesini getirdiğinde ruhsatını teslim edebilir. Trafik sigortasında sigortasızlık oranını engellemek için şu an acilen yeni bir düzenleme şarttır.”