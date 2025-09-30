FİNANS

Aracını tamire götürdü hayatının şokunu yaşadı! 4 milyonluk vurgun: 'Yer yarılsa, yerin içine girse o parayı bulacaksınız'

Ağır hasarlı aracını tamire götüren kadın hayatının şokunu yaşadı. Tamircide tanıştığı bir galerici iddiaya göre o aracı satın almak istese de amacı bambaşkaydı. 650 bin TL'ye aracını satacağını zanneden kadın, 4 milyon lira dolandırıldı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Gülşah Gündoğdu yurt dışından döndüğünde aracı pert haldeydi. Kızının kullandığı araca arkadan çarpmışlardı, lastiği de darp almıştı. Aracını yaptırmak için tamirciye gitti, hayatının şokunu yaşadı. O tamirci bir galerici bulduğunu, aracı onların satın alabileceğini söyledi. Ve genç kadını tuzağa düşürdüler.

Mağdur Gülşah Gündoğdu, "650.000 000 lira karşılığında arabamı satmayı düşündüğümü söyledim. Ertesi gün satışı için onların galeri firmasına gittik. e-Devletime girdi. Mobil bankacılığımda da 4 milyon tutarindaki paramı gördü. Aracı sattık. Ödemesinde bana 350.000 TL gönderdiler.İcra borcunu düştükleri için..." dedi.

4 MİLYON LİRAYI BAŞKA HESABA AKTARDI!

Show TV'den Hazan Çeliksoy'un haberine göre; O sözde galerici 3 saat boyunca Gülşah Gündoğdu'nun telefonunu geri vermedi. Sözde icra borçlarını kapatacağını, kalan bakiyeyi de kendisine geri iade edeceğini söyledi.

"EV KİRAMI ÖDEYEMİYORUM ZOR DURUMDAYIM"

Ancak niyetleri bambaşkaydı. İddiaya göre Gündoğdu'nun şifrelerini kırıp içindeki o 4 milyon lirayı başka hesaplara aktardı. 4 milyon tutarında beni borçlu olarak göstermişler. O parayla ev alma hayali kuran kadın girdiği çıkmazda ne yapacağını şaşırdı. O parayla ev alma hayali kuran ve 4 milyon lira dolandırılan Gülşah Gündoğdu, "Hiçbir ödeme yapamıyorum. Ev kiramı ödeyemiyorum. Elektriğime kadar kesilmiş durumda. Çok zor durumdayım." diyerek isyan etti.

"YER YARILSA DA O PARAYI BULACAKSINIZ"

Dolandırıcıyı aradığında telefonu arkadaşı açtı ve hiçbir şeyden haberi olmadığını söyledi. Gülşah Gündoğdu daha da sinirlendi ve "Sen neden bahsediyorsun? Bir selam verdim diye 4 milyon parama mı çaldırmam lazım benim? O parayı bulacaksınız. Yer yarılsa, yerin içine girse o parayı bulacaksınız." diyerek tepki gösterdi.

