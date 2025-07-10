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Aracınız satışa çıkabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ay süresi var, tüm detayları belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği'ne göre, uzun süredir otoparklarda bekleyen sahipsiz araçlar için düzenleme geliyor. Yapılan değişiklik ile beraber trafikte men edilen veya terk edilen araçlar, sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmazsa kamu eliyle satışa çıkarılacak.

Aracınız satışa çıkabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı: 6 ay süresi var, tüm detayları belli oldu
Ezgi Sivritepe

Trafikten men edilen veya otoparka çekilen araçlar ile ilgili yeni düzenleme geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yapıldı. Böylece, trafikten men edilen veya bulunarak otoparka çekilen araçlar, sahipleri tarafından 6 ay içinde alınmazsa satılacak.

Aracınız satışa çıkabilir! Resmi Gazete de yayımlandı: 6 ay süresi var, tüm detayları belli oldu 1

UYARI MEKTUBU DA GÖNDERİLECEK!

Aracı trafikten men edilen kişilere durum yazılı olarak bildirilecek. Bununla beraber araçların otoparka çekileceği ve 6 ay içinde alınmazsa satılacağı da söylenecek. Adresi bilinen kişilere ayrıca bir uyarı mektubu gönderilecek.

Aracınız satışa çıkabilir! Resmi Gazete de yayımlandı: 6 ay süresi var, tüm detayları belli oldu 2

Araç satışa çıkarılmadan önce uzmanlar tarafından incelenecek. Araç hurda durumundaysa lisanslı firmalara satışı gerçekleşecek; öyle değilse kamu ihalesi ile satışa çıkarılacak.

Aracınız satışa çıkabilir! Resmi Gazete de yayımlandı: 6 ay süresi var, tüm detayları belli oldu 3

BORÇLAR ESKİ SAHİBİNE AİT KALACAK

Satılan araçların önceki borçları (vergi, ceza, vs.) yeni sahibine geçmeyecek. Yani vatandaş, aldığı araçla birlikte eski borçları da almak zorunda kalmayacak. Ancak araç üzerinde rehin ya da haciz varsa, bu durum satış bedeli üzerinden değerlendirilecek.

Aracınız satışa çıkabilir! Resmi Gazete de yayımlandı: 6 ay süresi var, tüm detayları belli oldu 4

SAHİBİ BULUNMAZSA PARA KASADA BEKLEYECEK!

Araç satışından elde edilen gelir, önce otopark, çekici ve diğer masraflar için kullanılacak. Geriye para kalırsa, bu para alacaklılara ve sonra da araç sahibine verilecek. Araç sahibi bulunamazsa, para 5 yıl boyunca saklanacak. Bu süre içinde başvuru olmazsa Hazine’ye kalacak.
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