FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araçlar için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı: Takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak

Trafikte güvenliği artırmak için yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Türkiye’de ilk kez tescil edilecek araçlarda takip ve kamera sistemi zorunlu olacak. Eski araçlar için 2026’dan başlayıp 2028’e kadar sürecek bir geçiş planı belirlendi. Okul servislerinde ise yeni düzenlemelerin uygulanması 2027 yılı sonuna kadar ertelendi. İşte detaylar...

Araçlar için yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı: Takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak
Devrim Karadağ

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikle birlikte araçlarda bulunması zorunlu olacak araç takip ve kamera sistemi, görüntü kayıt cihazı ile acil durum butonu uygulamasının yürürlük esasları netleştirildi.

ZORUNLU OLACAK!

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk kez tescil edilecek araçlarda söz konusu cihaz ve sistemlerin bulunması zorunlu olacak.

Araçlar için yeni düzenleme! Resmi Gazete de yayımlandı: Takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak 1

Daha önce trafiğe çıkan araçlar için ise kademeli bir geçiş takvimi belirlendi:

2025–2023 model araçlar için: 1 Ocak 2026’ya kadar,

2022–2018 model araçlar için: 1 Ocak 2027’ye kadar,

2017 ve öncesi model araçlar için: 1 Ocak 2028’e kadar ilgili donanımlar aranmayacak.

Araçlar için yeni düzenleme! Resmi Gazete de yayımlandı: Takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak 2

OKUL SERVİSLERİNDE ŞART 2027’YE ERTELENDİ

Yönetmelikte ayrıca okul servislerine yönelik geçici bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, 18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihleri arasında okul servisi olarak tescil edilen veya edilecek ve önceki mevzuata uygun kamera-kayıt cihazı bulunduran araçlar için yeni şartlar 31 Aralık 2027’ye kadar ertelendi.

Araçlar için yeni düzenleme! Resmi Gazete de yayımlandı: Takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak 3

UYGULAMAYI 3 BAKANLIK YÜRÜTECEK

Yeni yönetmelik hükümleri İçişleri Bakanlığı, Çevre-Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Araçlar için yeni düzenleme! Resmi Gazete de yayımlandı: Takip, kamera ve acil durum butonu zorunlu olacak 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın varaklı oda, lüks yaşam... TutuklandılarAltın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar
Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Araç okul servisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Trump mikrofonun açık olduğunu fark etmedi: 'Kulağa delice geliyor ama..."

Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...

Gece yarısı Akanji operasyonu! İstanbul'a geliyor...

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar

Altın varaklı oda, lüks yaşam... Tutuklandılar

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

Memurların gözü kulağı bu haberdeydi! Kritik toplantıda yeni zam teklifi belli oldu

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

Memur için yeni zam teklifi belli oldu! Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Böyle bir şey olamaz"

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.