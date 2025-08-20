FİNANS

Araçlara kamera zorunluluğuna 1 ay kaldı! 1.500 TL'den başlıyor 25 bine kadar çıkıyor...

İçişleri Bakanlığı'nca yapılan düzenlemeyle, ilk tescili 19.08.2025 tarihinden önce yapılan taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı 2023 ile 2025 arasındaki modeller için 1 Ocak 2026, 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için de 1 Ocak 2028'e kadar aranmayacak.

Bakanlıkça hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, taksi, dolmuş, otobüs gibi ticari ve toplu taşıma araçlarında kamera sistemiyle görüntü kayıt cihazı, araç takip sistemi ve acil durum butonu bulundurulması şartı için kapsamda bulunan taşıtlara yönelik 1 Temmuz 2025 tarihinden sonraki ilk muayene tarihine kadar süre veren düzenleme değiştirildi.

Yönetmelik değişikliğiyle, ilk defa tescil edilecek söz konusu araçlarda bu şart, ilk tescil sırasında aranacak, ancak bu hüküm 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

19.08.2025 tarihinden önce ilk tescili yapılan araçlarda ise bu şart, 2023 ile 2025 arasındaki modeller için 1 Ocak 2026, 2018 ile 2022 arasındaki modeller için 1 Ocak 2027, 2017 ve öncesi modeller için 1 Ocak 2028 tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmayacak.

18 Şubat 2025 ile 1 Ekim 2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya edilecek araçların "İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçların 31 Aralık 2027 tarihinden sonraki ilk muayenesine kadar "Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin" 18 Şubat 2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinde belirtilen şartlar aranmayacak.

FİYATLARI NE KADAR?

Araç kameraları ve kayıt cihazları 1.500 TL’den başlayıp özelliklerine göre 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Araç takip cihazları ise 3 bin TL’den başlıyor ve 20 bin TL seviyesine kadar ulaşıyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

