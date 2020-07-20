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Araçta yakıt tasarrufu sağlamak aslında çok kolay! Bu taktikleri kimse bilmiyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Dalgalanan yakıt maliyetleri, sürücüler için hayal kırıklığı yaratır. Bazı ipuçları sayesinde yakıt tasarrufu elde edebilir, bütçenizi koruyabilirsiniz. Sürüş hızı, yakıt tüketimini etkileyen en önemli faktör olsa da aracınızı kullanma biçiminiz, aracınıza zamanında bakım yaptırmanız da bu konuda önem arz eder. Yakıt masraflarınızı düşürmek için bilmeniz gerekenler bu yazıda!

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak aslında çok kolay! Bu taktikleri kimse bilmiyor...

Benzin istasyonunda çok fazla para ve zaman harcamaktan bıktınız mı? Yakıt tasarrufu yaparak bütçenize destek olabilir, aracınızın performansını ve ömrünü artırabilirsiniz. Yakıt israfını önlemenin yollarına hep birlikte göz atalım.

LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİN

Düzenli bakım ve servis, aracınızın verimliliğini artırır. Dolaysıyla yakıt tüketiminiz de azalır. Şişirilmemiş veya aşırı şişirilmiş lastikler yerine, kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklara göre lastiklerinizi şişirmelisiniz. Olması gereken lastik basıncı, aracın modeline, türüne, markasına ve taşıdığınız yüke bağlı olarak değişir. Örneğin dört yolcunuz ve yüklü bagajınız varsa, lastiklerinizin tavsiye edilen maksimum basınç değerlerine yakın olması gerekir.

AŞIRI HIZ YAPMAMAYA DİKKAT EDİN

Aşırı hız, yakıtınızın kolayca azalmasına yol açar. Bu yüzden sağ ayağınızı daha yumuşak kullanmalısınız. Hızınızın normal seviyede olması, yakıt tasarruflu sürüş için gerekli olan ilk koşul. Tabii ki yolculuk sırasında birkaç kez hızlanmanız gerekebilir. Yine de mümkün olduğunca hız yapmaktan kaçınmanızda fayda var.

AŞIRI RÖLANTİDEN KAÇININ

Aracınızı 30 saniyeden fazla ısıtmamalısınız. Genellikle aracınızın çalıştırılması, motor göstergelerinizin/lambalarınızın kontrolü, koltuk ve aynaların ayarlanması ve park yerinizden çekilmeniz için gereken süre, yeterli ısınma süresidir. Aracınızın içini ısıtmak veya soğutmak için rölanti süresinin uzamasına izin vermeyin.

ARACINIZI TEMİZ TUTUN

Aracınızın dış kısmında bulunan kir, çamur ve diğer kalıntılar, uzun vadede motora zarar verir. Motorunuz ne kadar temiz ve problemsiz çalışırsa, yakıt harcaması da o kadar az olur.

HAVA FİLTRESİNİ KONTROL EDİN

Kir, toz ve çamurla tıkanmış bir hava filtresi, hava sirkülasyonunu önler. Bu da daha fazla yakıtın harcanmasına yol açar. Yakıt israfını ve motorun zarar görmesini önlemek için hava filtresini düzenli şekilde kontrol etmeli, gerektiği durumlarda değiştirmelisiniz.

GEREKSİZ YÜKTEN KAÇININ

Arabanız ne kadar ağırsa, hareket etmesi için o kadar fazla yakıt gerekir. Bu nedenle, mümkün olduğunca bagajınızı hafif tutmalısınız. Aracınızın hafif olması demek, verimliliğini ve performansını artırır, yakıt harcamasını da minimuma indirir.

MOTOR YAĞINI DEĞİŞTİRMEYİ UNUTMAYIN

Motor yağının değiştirilmemesi hem motor aksamına zarar verir hem de daha fazla yakıt harcamanıza neden olur. Standart bir motor yağı kullanmak da motor parçalarında sürtünmelere neden olacağı için aracın motoruna büyük oranda zarar verebilir. Zengin içerikli bir motor yağı kullanmak, her anlamda aracınıza fayda sunar.

AŞINMIŞ BUJİLERİ DEĞİŞTİRİN

Kirli veya aşınmış buji, yakıt israfına yol açan faktörlerden biri. Bu yüzden belirli aralıklarla bujilere de göz atmalısınız.

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