Araçta yakıt tasarrufu sağlamak aslında çok kolay! Bu taktikleri kimse bilmiyor...

Benzin istasyonunda çok fazla para ve zaman harcamaktan bıktınız mı? Yakıt tasarrufu yaparak bütçenize destek olabilir, aracınızın performansını ve ömrünü artırabilirsiniz. Yakıt israfını önlemenin yollarına hep birlikte göz atalım. LASTİKLERİNİZİ KONTROL EDİN Düzenli bakım ve servis, aracınızın verimliliğini artırır. Dolaysıyla yakıt tüketiminiz de azalır. Şişirilmemiş veya aşırı şişirilmiş lastikler yerine, kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklara göre lastiklerinizi şişirmelisiniz. Olması gereken lastik basıncı, aracın modeline, türüne, markasına ve taşıdığınız yüke bağlı olarak değişir. Örneğin dört yolcunuz ve yüklü bagajınız varsa, lastiklerinizin tavsiye edilen maksimum basınç değerlerine yakın olması gerekir. AŞIRI HIZ YAPMAMAYA DİKKAT EDİN Aşırı hız, yakıtınızın kolayca azalmasına yol açar. Bu yüzden sağ ayağınızı daha yumuşak kullanmalısınız. Hızınızın normal seviyede olması, yakıt tasarruflu sürüş için gerekli olan ilk koşul. Tabii ki yolculuk sırasında birkaç kez hızlanmanız gerekebilir. Yine de mümkün olduğunca hız yapmaktan kaçınmanızda fayda var.

AŞIRI RÖLANTİDEN KAÇININ Aracınızı 30 saniyeden fazla ısıtmamalısınız. Genellikle aracınızın çalıştırılması, motor göstergelerinizin/lambalarınızın kontrolü, koltuk ve aynaların ayarlanması ve park yerinizden çekilmeniz için gereken süre, yeterli ısınma süresidir. Aracınızın içini ısıtmak veya soğutmak için rölanti süresinin uzamasına izin vermeyin. ARACINIZI TEMİZ TUTUN Aracınızın dış kısmında bulunan kir, çamur ve diğer kalıntılar, uzun vadede motora zarar verir. Motorunuz ne kadar temiz ve problemsiz çalışırsa, yakıt harcaması da o kadar az olur. HAVA FİLTRESİNİ KONTROL EDİN Kir, toz ve çamurla tıkanmış bir hava filtresi, hava sirkülasyonunu önler. Bu da daha fazla yakıtın harcanmasına yol açar. Yakıt israfını ve motorun zarar görmesini önlemek için hava filtresini düzenli şekilde kontrol etmeli, gerektiği durumlarda değiştirmelisiniz. GEREKSİZ YÜKTEN KAÇININ Arabanız ne kadar ağırsa, hareket etmesi için o kadar fazla yakıt gerekir. Bu nedenle, mümkün olduğunca bagajınızı hafif tutmalısınız. Aracınızın hafif olması demek, verimliliğini ve performansını artırır, yakıt harcamasını da minimuma indirir.