Aralık ayının ilk haftasında Aile Destek Programı ödemeleri gündeme geldi. Aralık ayı Aile Destek parası yattı mı? Aile Destek Programı Aralık ödemeleri ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 850 ile 1250 lira olarak güncellenen aile destek yardımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yansıtılacak. İşte konu hakkında tüm detaylar...

ARALIK AYI AİLE DESTEK PARASI YATTI MI?

Aile Destek Programı Aralık ödemeleri henüz yapılmadı. 12 ay boyunca devam edecek olan Aile yardım paraları eğitim, sağlık, barınma ve gıda gibi çeşitli alanları kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlara ödemeler, daha önce olduğu gibi yine hesaplara aktarılacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabiliyor.

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.



