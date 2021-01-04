Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandı! Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi. Tüketici fiyatlarında Aralık ayındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.28 oldu.

Son dakika haberine göre Aralık 2020 enflasyon oranı kaç çıktı merak ediliyor. Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını vatandaşlar araştırıyor. Binlerce emekli ve memurların beklediği enflasyon oranı için, ekonomistler enflasyon beklenti anketi yapmıştı. 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur ve emeklilerin maaşının belirlenmesini sağlayan Aralık enflasyon oranı 2020 kaç oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu süreçte 2020 Aralık enflasyon beklenti anketi yapan ekonomistlerin anket sonuçları açıklandı. Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre fiyatları yıllık bazda düşen tek grup yüzde 0.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık bazda fiyat artışlarının düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0.65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5.73 ile haberleşme ve yüzde 6.84 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28.12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.12 ile ulaştırma ve yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

SON DAKİKA: 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Fiyatlarında aylık en yüksek düşüş yüzde 3.18 ile giyim ve da oldu. Aylık bazda fiyatları azalan diğer ana gruplar, yüzde 0.58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0.03 ile eğitim ve yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Buna karşılık, aynı dönemde fiyat artışlarının yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3.46 ile ev eşyası, yüzde 2.64 ile ulaştırma ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.83 artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA





