FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandı! Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandı! Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 07:52 | Son Güncelleme

Aralık ayı enflansyon oranı ne kadar oldu araştırılmaya başlandı. Binlerce memur ve emeklinin maaşlarının belli olduğu 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne kadar oldu araştırılıyor. TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde yani Ocak-Temmuz aylarında geçerli olacak maaşlar belli oldu. Aralık ayı enflasyon oranı nedir araştırılırken, TÜİK TEFE TÜFE 2020 Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranı bugün açıklandı.

Aralık ayı enflasyon oranı 2020... TÜİK 2020 Aralık ayı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandı! Aralık enflasyon oranı kaç çıktı?

Son dakika haberine göre Aralık 2020 enflasyon oranı kaç çıktı merak ediliyor. Bugün saat 10:00'da TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranını vatandaşlar araştırıyor. Binlerce emekli ve memurların beklediği enflasyon oranı için, ekonomistler enflasyon beklenti anketi yapmıştı. 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur ve emeklilerin maaşının belirlenmesini sağlayan Aralık enflasyon oranı 2020 kaç oldu sorusunun cevabı araştırılıyor. Bu süreçte 2020 Aralık enflasyon beklenti anketi yapan ekonomistlerin anket sonuçları açıklandı. Yapılan ankete göre ekonomistlerin Aralık ayına ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olarak açıklandı.

Peki, Aralık ayı enflasyon oranı nedir?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Aralık ayının enflasyon oranının açıklanmasını bekleyen binlerce vatandaş, 2020 yıl sonu enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 1.25, yıllık bazda da yüzde 14.60 yükseldi. Tüketici fiyatlarında Aralık ayındaki 12 aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12.28 oldu.

TÜİK verilerine göre fiyatları yıllık bazda düşen tek grup yüzde 0.32 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yıllık bazda fiyat artışlarının düşük olduğu ana gruplar sırasıyla, yüzde 0.65 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 5.73 ile haberleşme ve yüzde 6.84 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28.12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21.12 ile ulaştırma ve yüzde 20.61 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

SON DAKİKA: 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Fiyatlarında aylık en yüksek düşüş yüzde 3.18 ile giyim ve da oldu. Aylık bazda fiyatları azalan diğer ana gruplar, yüzde 0.58 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 0.03 ile eğitim ve yüzde 0.01 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Buna karşılık, aynı dönemde fiyat artışlarının yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 3.46 ile ev eşyası, yüzde 2.64 ile ulaştırma ve yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.11, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14.52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.52 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11.83 artış gerçekleşti.

Kaynak: DHA

Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklanıyor! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklanıyor! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?Asgari ücret artışı Ocak ayı maaşına yansıyacak mı?
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu mu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı
Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Memur ve emekli maaş zamları belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Kamu bankalarından ortak ATM kararı!
Kamu bankalarından ortak ATM kararı!
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Kamuya 100 bin memur alımı yapılacak!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
AGİ asgari ücrete dahil mi?
AGİ asgari ücrete dahil mi?
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Yeni yılın ilk zammı elektrik ve doğalgaza
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden 2021 altın yorumu! Altın ne olur 2021? Altın düşer mi?
Altın fiyatları yükselecek mi? Uzman isimden altın yorumu!
Kira zam oranı Ocak 2021... Aralık ayı enflasyonuna göre Ocak ayı ev kirası zam oranı ne kadar? Kira zam oranı nasıl hesaplanır?
Ev kirası Ocak ayı zam oranı belli oldu!
Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte güncel banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri
Bakan duyurdu! Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 Ocak’ta başlıyor
Bakan duyurdu! Ödemeler 8 Ocak’ta başlıyor
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Vergi yapılandırma uzatıldı mı? Vergi yapılandırma başvurusu 2020 devam ediyor mu, ne zaman bitecek? Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Vergi yapılandırma uzatıldı mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.