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Memur ve emekli maaşları zammı 2021 son durum... Memur maaşlarının 2021 zammı bugün açıklandı! 2021 Emekli ve memur zammı ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.01.2021 07:37 | Son Güncelleme

Ocak 2021 memur ve emekli maaş zamlarının belli olacağı 2020 yıl sonu enflasyon oranı açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. 2021 emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak merak edilirken,bugün zam oranı belli oldu.

Asgari ücretin belli olmasının ardından gözle memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu. TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Açıklanan enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilemesinden dolayı birçok emekli ve memur, 2021 yılında ne kadar maaş alacağını hesaplamaya başladı. Toplu sözleşme gereği 6 aylık dilimlerde hesaplanan enflasyon oranına göre 2021 memur ve emekli maaşları belli oldu. Emekli ve memur maaşları 2021 zammı son durum nedir araştıran vatandaşlar, 2021 memur zammı ne kadar olacak öğrenmek istiyor. Memur maaş zamları aynı oranlarda yapılsa da memurların mesleklerine göre farklı oranlarda maaşlarına yansıyor. Buna göre hemşire, imam, öğretmen ve polis gibi birçok mesleğin maaşları güncelleniyor ve kendi aralarında da değişiklik gösteriyor.
İşte son dakika emekli ve memur maaşları gelişmeleri...

SON DAKİKA: 2020 YIL SONU ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

2020 Aralık ayı enflasyon oranı ve yıl sonu enflasyon oranı açıklandığında memur ve emeklilerin maaş zammıda açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, Aralık 2020'de yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

TÜFE'de 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.

Yeni zamla birlikte en düşük memur maaşı aile yardım ödeneği hariç 4459 TL’ye çıkacak. Memurlar geçtiğimiz Temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam almıştı.

SON DAKİKA: 2021'DE MEMURA YÜZDE 7.36 ZAM!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından, 2021 yılının ilk 6 aylık diliminde memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak ayı memur maaş zammı ne kadar oldu araştıran memurlar ve emeklilere, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim.

EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Memur ve memur emeklilerine 2021 zammı ne kadar olacak merak eden vatandaşlara da zam haberi geldi. 2021 yılının Ocak ve Temmuz aylarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin Ocak ayı maaşlarından itibaren zamlı maaşları hesaplarına yatacak. Emekli maaş zammı ne kadar oldu araştıran vatandaşlara, 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren alacakları maaşların yüzde 7.36, oranında zamlı olacağını belirtelim. Fakat SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına farklı oranda zam yapıldı. SSK ve Bağ-kur emeklilerine yüzde 8.36 oranında zam yapılacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI HANGİ AYIN MAAŞINA YANSIYACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak tarihi itibari ile alacaklar. Yeni emekli ve memur zammı 2021 yılının Ocak ve Temmuz ayları arasında vatandaşlara ödenecek. İkinci zam ise Temmuz ayından sonra yapılacak. Memur ve memur emeklilerine yılda iki kez altı aylık dilimlerde zam yapılıyor.
Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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Okuyucu Yorumları 100 yorum
polis sağlık calisanlari hariç gerisi yatiyor özellikle öğretmenler ne zammı her krizde herkes zarar eder bir memur kar eder evden çıkmadığı için oh masrafta yok
kardeş sen öğretmen olamadın mı?
oku memur ol tutan mı var ya da kapasite mi yok
sen ne iş yaparsın bilmem de faydasız olduğun kesin
Buyur sen yap öğretmenliği o halde
okuyun sizde öğretmen olun sizi tutan mi var? Kedi uzanamadigi ciğere mundar dermiş.
Doğru söze ne hacet
Çok biliyorsun her şeyi değil mi? Buyur sen yap öğretmenliği o halde
okuyup sende olaymışsın...
bence oyle düşünmen yanlış adamım asker çalısıyor fark ediyorsan
@hemp adam gibi derslerini dinleyip, çalışıp öğretmen olsaydın kardeş. kendi tembelliğinin suçunu başkalarına mı atıyorsun...
Bu zamlara yiyecek ve içeceğe yapılanlar dâhil değil. Sene sonunda maaş zamları konuşulmaya başlandığı zaman, çok az kullanılan veya mevsimi geçmiş sezonluk ürünlerin fiyatlarında indirim yapılır. Bu ürünlerin enflasyon sepetindeki ağırlıklı ortalamaları da yüksek tutulur. Elektriğe ve doğalgaza yapılan zamların sepete etkisi sıfırlanır. Enflasyon düşük gösterilir. Bunların enflasyonu ile halkın enflasyonu arasındaki uçurumu yaşayanlar bilir. Verecekleri zam yüzde 8 yazıklar olsun. HAKKIMI HELAL ETMİYORUM.
asgari ücreti bile alamayanlar var öyle düşün
@kartal_sahin_1930 yüzde 8 olmaz
Ben de hakkımı helal etmiyorum. İşçiler de devlete destek oluyor bize bu yapıldı bak size de yapılsın derdinde, kolaysa bu lafı millet vekili zamlarına da yapsın. Zavallı halk ne yapsın , YAZIK...
@kartal_sahin_1930 kardeş ben 15 yıl okurken sende bir işe başlasaydın çıraklıktan usta başı olurdun 15 yılda ve benden daha çok maaş alırdın kusura bakma emek vermeden asgari ücret alamayanlar var diyorsun haklısın benim bir çok arkadaşım var üniversite mezunu araç yıkıyor asgari ücreti zar zor kazanıyor ve boşa okumjşum diye dertleniyor onun için memur olmak akıl karı değil kafası çalışana ancak bizim toplum gibi tahatına düşkün toplumlarda önemli memurluk konu çok dağıldı da asgari ücreti çalışan herkes kazanır rahat olun benim babam 55 yaşında tarlada günlük 150 tl ye çalışıyor hesap ortada
Yoksulluk sınırı 8000 tl ve çarşı pazardaki enflasyon %40 lar civarında olduğuna göre,çoğu memurumuza 2021 yılı, 2020 ye göre daha zor geçecek.Ama dışarıya bakıyorsunuz milyonlarca işşiz üniversite mezunu buna razı, çalışanların % 43 ü asgari ücret alanlar memur maaşı hayali kuruyorlar. Sonuçda insanımızın çoğu ya fakirlik ya açlık sınırında ya da işşiz.Ülkeyi bu hale getirenlere oy vermek isteyenler, umarım sizin yaşadığınız sıkıntılı hayatı sizin yüzünüzden çoluğunuz çocuğunuz yaşamaz
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