Aralık ayı enflasyon rakamı açıklanıyor! Memuru emeklisi zam için 6 aylık enflasyon farkı beklerken ortaya çıktı: Oklar yön değiştiriyor, yüzde 65’ten 42’ye…

Aralık ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. 6 aylık memur enflasyon farkı ve emekli maaşı zammı oranlarını belirleyecek veri 3 Ocak Çarşamba saat 10.00 itibarıyla refah payı hariç netleşecek.

Milyonlar Ocak zammı için heyecanlı bekleyişe geçerken Aralık ayı enflasyon beklentisi ve tahminleri ortaya çıktı. AA Finans'ın 10 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 65,19

Ekonomistlerin Aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.

2024 ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Aralık’ta yüzde 42,39 oldu.

6 AYLIK ENFLASYONDA YENİ HESAP HESAP

Tüketici Fiyat Endeksi Kasım’da yüzde 3,28 artış göstermişti. Bu verinin ardından 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 33,66 olarak kesinleşmişti. Memur zammı ve memur emeklisi zam oranı ise yüzde 45 olmuştu. Beklentiler doğrultusunda 6 aylık enflasyonun yüzde 37,92 gelmesi bekleniyor.







