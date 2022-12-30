Yeni yıla oldukça kısa bir zaman kaldı. Dönemin en önemli konularından biri olan memur ve emekli zammı için, TÜİK enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere her ay, bir önceki aya ait veriler açıklanıyor. Peki aralık ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK aralık ayı enflasyon rakamları saat kaçta belli olur? İşte son 5 aylık oranlar!

TÜİK ARALIK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarının 2 Ocak 2023'te saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

TÜİK 2022 Kasım enflasyon rakamında 2,88 oranında artış yaşanırken yıllık oran ise %84,39 oldu.

TÜİK enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur maaşları da şekillenecek.

SON 5 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

Kasım ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla 5 aylık enflasyon artış oranı yüzde 14.04 oldu.

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 2,37

Ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46

Eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08

Ekim ayı enflasyonu farkı 3,54

Kasım ayı enflasyonu 3,51



