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Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? Bakan Yanık duyurdu: 3.336 TL ödeniyor! Hesaplarınızı kontrol edin…

17.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasta, engelli ve yaşlı kimselere bakan vatandaşlara ödenen Evde bakım yardımı için araştırmalar hızlandı. Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulaması yapan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Bakan Derya Yanık ödemelerin hesaplara yatırıldığı bilgisini paylaştı. İşte Evde bakım parası ödemeleri için haberin detayları…

Aralık ayı evde bakım maaşı yattı mı? Bakan Yanık duyurdu: 3.336 TL ödeniyor! Hesaplarınızı kontrol edin…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.
Bakan Derya Yanık, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını belirterek, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini kaydetti.

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AYLIK 3.336 TL ÖDENİYOR

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 885 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 565 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Engellilik alanındaki Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzun hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonu ile hareket ederek, engelli bireylerin kendi sosyal çevrelerinde, ayrımcılığa uğramaksızın toplumsal yaşamın her alanına aktif ve bağımsız bir şekilde katılımlarını sağlamak olduğunu da vurgulamak isterim” ifadelerini kullandı.

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EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.


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evde bakım maaşı

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