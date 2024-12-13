Aralık ayı fon bültenini değerlendirdi

Yılın son günleri yaşanıyorken Fintables Aralık ayındaki fon bültenini yayımladı. Buna göre, BIST 100 endeksi, kasımda TL bazında %8,9 oranında değer kazanırken, finansal enstrümanlar arasında en çok reel getiriyi sağlayan ürün oldu. Borsanın güçlü getiri sunduğu ayda yatırımcıların artan risk iştahı dikkat çekti. Jeopolitik risklerin görece arka planda kaldığı bu dönemde, Trump’ın seçim zaferi ile beraber yatırımcılar fırsatları değerlendirdi. Bu yazımızda, yatırımcıların hangi şemsiye fonlara yöneldiğini, hangi fonlara nakit giriş & çıkışlarının olduğunu, portföy dağılımlarını ve portföy yöneticilerinin en güvendiği hisseleri inceleyeceğiz.

ŞEMSİYE FONLAR

Genel tabloya bakarak başlayalım. Fon piyasası her ay olduğu gibi büyümesini sürdürüyor. İncelediğimiz 9 şemsiye fon kategorisine toplamda 120 milyar TL’lik bir para girişi gerçekleşmiş durumda. En dikkat çekici giriş, yılın başından beri liderliğini sürdüren para piyasası şemsiye fonlarında görülüyor. Onu katılım şemsiye fonları ve borçlanma araçları şemsiye fonları takip ediyor. Altın piyasasının görece zayıf performansı, kıymetli madenler şemsiye fonlarından çıkışları hızlandırdı. Son 3 yıldır fon piyasasının büyümesinde önemli bir yere sahip olan hisse senedi şemsiye fonlarından yaklaşık 1 milyar TL’lik bir çıkış yaşandığı göze çarpıyor. Bu durumu değişken şemsiye fonlarla birlikte değerlendirdiğimizde daha geniş çaplı bir hareketlilik ortaya çıkıyor. Pardus Portföy Para Piyasası Fonu (AC4) %3,8 getiri ile geçen ay olduğu gibi zirvede.

DEĞİŞKEN FONLAR

Değişken fonlar, hisse yoğun fonların aksine, portföylerinde yer alan varlıkların %80’ini belirli bir kural çerçevesinde tutma zorunluluğu bulunmadığı için daha esnek bir yönetim imkanı sunuyor. Bu esneklik, özellikle dalgalı piyasa koşullarında daha koruyucu getirilere ulaşma fırsatı tanıyor. Değişken fonlar, yerli ve yabancı hisse senetlerinden kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına, repo-ters repo işlemlerinden altın ve kıymetli madenlere, yurt içi ve yurt dışı türev araçlara (swap, vadeli işlemler, opsiyonlar) kadar geniş bir yelpazede yatırım yapma olanağı sağlıyor.

Geçen ayki fon bültenimizde bu konuyu detaylıca ele almıştık, kaçıran okuyucularımız için bir kez daha hatırlatalım. 1 Kasım 2024 itibarıyla, değişken fonlarda stopaj oranı %10 olarak belirlenmişken, hisse senedi yoğun fonlar için bu oran %0 olarak korundu. Ancak, bir değişken fon portföyünde %51’den fazla yerli hisse senedi bulunduruyorsa, stopaj muafiyetinden faydalanabiliyor. Kasım ayında getiriler açısından öne çıkan ilk 3 değişken fona baktığımızda ise İstanbul Portföy Blockchaın Teknolojileri Değişken Fon (IVY) %15,1, Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon (ZDZ) %14,3, Strateji Portföy Birinci Değişken Fon (AN1) %13,2 getiri ile dikkat çekiyor.

HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLAR

TEFAS’a açık hisse senedi yoğun fonlar, kasım portföylerini açıkladı. Hatırlatmakta yarar var: Hisse senedi yoğun fonlar ilgili ayın portföy dağılım raporlarını, takip eden ayın ilk 6 iş günü içinde açıklamak zorundalar. TEFAS’a açık fonlar içinde kasım ayında en yüksek getiriye sahip 3 hisse senedi şemsiye fonları: Teb Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (YHZ) %17,1, İş Portföy Bist Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (TAU) %16,7, Global Menkul Değerler Birinci Hisse Senedi Fonu (EC2) %16,7. İlk iki sırada bankacılık sektörüne yatırım yapma zorunluluğu olan tematik fonlar yer alırken, üçüncü sırada tematik olmayan fon kategorisinden EC2 fonu bulunuyor. Portföy dağılım oranlarına baktığımızda; GYO %40, Bankacılık %23, Holding %17 oranında ağırlık verilmiş. Kasım ayında faiz indirimiyle değer kazanan bu üç sektöre portföyde yer verilmiş olması dikkat çekiyor.

Bültenimizde yerli hisse senedi yoğun fon tarafında aşağıdaki 10 fona ait detaylı bilgileri paylaşacağız. Bu fonları belirli kriterlere göre seçtik. Kriterlerden ilki, TEFAS’ta işlem görüp her ay portföy dağılımını KAP’a bildirmesi. İkinci kriterimiz yalnızca belirli bir temaya yatırım yapmaması. Son kriterimiz ise toplam portföy büyüklüğü bakımından en yüksek ilk 10 fon içinde olması. Bu fonları büyükten küçüğe göre sıralarken, yatırımcı sayılarına, yılbaşından bu yana olan getirilerine ve para girişlerine göre sınıflandıralım istedik:

Seçtiğimiz 10 fonun yönettiği toplam portföy büyüklüğü 1.5 milyar $ dolar seviyesinde, geçtiğimiz aya göre artış oranı %12.



POZİSYONLAR

Yukarıda paylaştığımız fonların Kasım ayı portföy dağılım raporlarında, ağırlığı en yüksek 3 hisse pozisyonları aşağıdaki gibi oldu. Sektör dağılımları geçen aya oldukça benzer bir görünüm sergiliyor. Bankacılık, en yüksek ağırlığa sahip sektör olarak öne çıkarken, onu Perakende, Havacılık ve Haberleşme sektörleri takip ediyor.

Bültenimizde yer verdiğimiz fonların ağırlık arttırdığı ve azalttığı pozisyonları ise şöyle oldu:



AK3 tarafında Tav Havalimanları ve Tüpraş yeni giren hisse senedi olarak dikkat çekiyor, geçen ay portföye giren Hektaş pozisyonları ise kapatılmış.

TI2 tarafında, kasım ayında portföye yeni giren hisseler Pegasus, Tüpraş, Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olurken Ford Otosan ve Anadolu Efes pozisyonlarından çıkılmış.

IIH fonunda portföye 4 yeni hisse girmiş. TSKB, Türk Hava Yolları, İş Yatırım Menkul Değerler ve Rönesans Gayrimenkul. Geçen ay portföye giren Vakıflar Bankası bu ay portföyde yok. Petkim, Kalekim ve Galata Wind de kapatılan diğer pozisyonlar.

KPC fonunda kasım ayında Avrupakent GYO, Safkar, Kocaer Çelik, Lila Kağıt portföye yeni giren hisseler. Kapatılan pozisyonlar kısmı bu ay oldukça yoğun. Bunun ana sebebi 2 Aralık itibarıyla geçerli olan katılım endeksindeki güncellemeler. Türk Hava Yolları, Pegasus, Kalekim, Sasa katılım endeksinden çıkarılan hisselerden, bu pozisyonlar tamamen kapatılmış. Akçansa ve Sun Tekstil endeks içinde kalmasına rağmen bu pozisyonlar da tamamen kapatılanlar arasında.

MAC tarafında geçtiğimiz ay portföye Cola Cola eklenmişti, bu ay 2. en büyük pozisyon olarak güncellenmiş durumda. Yeni giren ve çıkan hisse yok.

FYD’de kasım ayında portföye yeni eklenen hisse yok, Coca Cola pozisyonu kapatılmış.

NNF’de Katılımevim portföye yeni giren hisse olurken, Sasa ve Selçuk Ecza portföyden çıkarılmış.

GHS’de portföye yeni giren hisse sayısı bu ay fazla; Tofaş, Özak Gyo, Aselsan, Tav Havalimanları, Anadolu Efes, İpek Doğal Enerji portföye dahil olurken Türk Telekom, Oyak Çimento ve Petkim ise tamamen kapatılan pozisyonlar.

GL1 tarafında geçen ay olduğu gibi yine çok fazla değişiklik var. Bim, Suwen Tekstil, Türk Hava Yolları başta olmak üzere 7 hisse portföye dahil edilirken,

Akbank, Türkcell, Türk Telekom başta olmak üzere 8 hisse portföyden çıkarılmış.

YHS fonunda ekim ayında yeni açılan pozisyon yoktu, kasım ayında geçen ay portföyden çıkarılan Aselsan başta olmak üzere portföye 5 yeni hisse girmiş. Anadolu Efes ve Borlease Otomotiv ise kapatılan pozisyonlar arasında.

ORTAK HİSSELER NELER?

Bültenimizde yer verdiğimiz yatırım fonlarının ortak tuttuğu hisseleri 2 kritere göre seçtik. Bunlardan ilki, ağırlığın %4’ten fazla ortak olarak bulunması. Diğeri ise en az 4 fonda bulunması.

Bültenimizde yer verdiğimiz fonların en çok inandığı hisselerde geçen aya göre farklı olarak liderliği Bim almış. Bankacılık tarafında Akbank, Garanti, Yapı Kredi; Haberleşme tarafında Türkcell; Havacılık tarafında ise Türk Hava Yolları favoriler arasında.

Kaynak: Fintables