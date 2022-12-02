Aralık ayı kira artış oranı nedir? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? İşte hesaplama örneği!

Kira sözleşmesi Aralık ayında yenilenecek olan kiracılar, ev sahiplerinin bu ay ne kadar zam yapabileceğini araştırıyorlar. Bu kapsamda Aralık ayı kira artış oranı nedir? Bu ay kiraya ne kadar zam yapılacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kira fiyatlarındaki fahiş artışı önlemek adına kira zammına yüzde 25 sınırı getirildi. İşte konu hakkında tüm detaylar..

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2022 Kasım ayı enflasyon verilerinin ardından gözler kira zammı hesaplamalarına çevrilecek. Normalde enflasyon verilerine göre belirlenen kira zamlarında yüzde 25 sınırı getirildi.

1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklendi. Bu sayede kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde kira artışı yapılabilecek.

Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira sözleşmelerinde kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılmayacak.

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ HESAPLAMASI!

Yeni düzenlemeye göre mevcut kira bedeli 3.000 TL olan bir kiracıya Aralık 2022’de yüzde 25 zam yapıldığında her ay 750 lira fazla ödemesi gerekecek. Böylelikle yeni kira miktarı 3.750 TL olacak. Yıllık kira tutarı ise 45.000 TL olacak.



