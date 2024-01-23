FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Aralık ayından beri ilk kez: Bitcoin 39 bin doların altına düştü

Aralık ayından beri ilk kez: Bitcoin 39 bin doların altına düştü

23.01.2024 16:24 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi.

Aralık ayından beri ilk kez: Bitcoin 39 bin doların altına düştü

SEC onayından sonra 48 bin dolar seviyesini gören kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, yaklaşık yüzde 5 değer kaybederek geçen yılın aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altına indi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, son 24 saatte yüzde 4,85 düşerek geçen aralık ayından beri ilk kez 39 bin doların altını gördü.
Bugün TSİ 15.35 itibarıyla 38 bin 779 dolardan işlem gören Bitcoin, haftalık değer kaybı olarak da yüzde 10’a yaklaştı.

Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Bitcoin spot ETF'sini (borsa yatırım fonları) onaylayarak kripto para birimini yeni yatırımcılara açacağı beklentisiyle yükselişe geçmişti.

Bitcoin, Ağustos 2023’ten beri yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.

10 Ocak'ta SEC, Bitcoin fiyatını doğrudan takip eden borsa yatırım fonlarını onaylamıştı. Bu da kurumsal ve özel yatırımcıların kripto piyasasına girişini kolaylaştırmıştı.

Söz konusu onaydan sonra Bitcoin fiyatında düzeltmenin yüzde 20’yi aşması dikkati çekerken, piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 6’dan fazla değer kazanarak 2 bin 210 dolar seviyesine ulaştı

(AA)

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yerli turistlerin seyahat harcamaları yüzde 80 arttıYerli turistlerin seyahat harcamaları yüzde 80 arttı
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi
Kestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındıKestane ithalatı gözetim uygulaması kapsamına alındı
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Kripto para
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi

Bahçeli'den 'emekli maaşı' çıkışı! Kürsüden seslendi

Sürpriz Ankara hamlesi! Kazandığı iki belediyede de aday çıkartmayacak...

Sürpriz Ankara hamlesi! Kazandığı iki belediyede de aday çıkartmayacak...

Tapuda yeni dönem! 2024'te sil baştan değişti

Tapuda yeni dönem! 2024'te sil baştan değişti

Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'ndaki günleri sayılı!

Gaye Erkan'ın Merkez Bankası'ndaki günleri sayılı!

Marmara Denizi için büyük tehdit! ‘Çok kısa bir sürede…’

Marmara Denizi için büyük tehdit! ‘Çok kısa bir sürede…’

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Emekli maaşı zam farkı için SON DAKİKA gelişmesi! SGK'dan açıklama geldi: İşte 4C fark ödemesi takvimi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

Çok satanlarda ilk sırada yer alan indirimli Columbia ürünleri burada!

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklık günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.