Aralık'ta fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu!

TÜİK, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Taze balık yüzde 11,38 ile en çok artan ürün olurken, havayolu ile yolcu taşımacılığı yüzde 32,95 ile en fazla ucuzlayan ürün oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay taze balıktaki fiyat artışını yüzde 10,06 ile ilaçlar, yüzde 10 ile dana eti izledi.

Aralık 2025'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,35 ile konserve edilmiş veya işlenmiş balık, yüzde 6,92 ile patates ve yüzde 6,86 ile alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 32,95 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 5,3 ile taze meyveler, yüzde 4,83 ile seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar, yüzde 4,61 ile erkek giyimi takip etti.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre geçen ay aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Taze balık 11,38
İlaçlar 10,06
Dana eti 10
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık 8,35
Patates 6,92
Alkolsüz içecekler (meşrubat, ayran gibi) 6,86
Diğer etler ve yenilebilir sakatatlar 5,97
Dondurma 5,95
Mücevheratlar, saat ve kol saatleri 5,91
Taze sebzeler (Patates hariç) 5,89

Aralık 2025'te fiyatı en fazla düşüş gösteren seçilmiş ürünler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı -32,95
Taze meyveler -5,3
Seyahat malzemeleri ve diğer kişisel aksesuarlar -4,83
Erkek giyimi -4,61
Erkek ayakkabısı -4,38
Kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı -4,32
Kadın ayakkabısı -3,63
Tavuk eti -3,25
Dizel otomobiller (Sıfır kilometre) -3,09
Çocuk ve bebek ayakkabısı -2,76

