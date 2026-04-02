Arama ve SMS'lere şikayetler geldi! Bakan Uraloğlu duyurdu: Devreye alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) vatandaşları rahatsız eden SMS ve aramaları kaynağında engelleyecek tedbirleri devreye aldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu "BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler ile acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanlar, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı, bilgilendirme gibi amaçlarla sadece kendi abonelerini arayabilecek" dedi.

Rahatsız edici SMS ve aramalara karşı yeni tedbirler devrede! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, son dönemde vatandaşlardan BTK'ye istenmeyen aramalar ve SMS'lerle ilgili çok sayıda şikayet geldiğini söyledi.

Bu şikayetler üzerine değerlendirmeler yaptıklarını belirten Uraloğlu, işletmeciler tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetleri vasıtasıyla milli güvenlik ve kamu düzenine aykırı faaliyetlerde bulunulmasının önlenmesine yönelik kararlar aldıklarını ifade etti.

Uraloğlu, vatandaşları korku ve paniğe sevk eden veya tüketicileri aldatmaya/dolandırmaya yönelik, bahis, kumar gibi amaçlarla da gönderilen mesajlar ile aramaları engellemeyi amaçladıklarını dile getirerek, "BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler ile acente/bayiler gibi işletmeci adına işlem yapanlar, elektronik haberleşme hizmetlerinin pazarlanması, tanıtımı, bilgilendirme gibi amaçlarla sadece kendi abonelerini arayabilecek. Kendi aboneleri haricindeki kişiler telefonla aranamayacak ve SMS/MMS gönderilemeyecek." dedi.

İHLAL DURUMUNDA HİZMET DURDURMAYA KADAR CEZALAR VERİLECEK

Bu tip arama ve mesajlarla tüketicilerin yanlış bilgilendirildiğinin veya yanıltıldığının tespiti halinde idari yaptırımlar uygulandığını hatırlatan Uraloğlu, "İhlalin devamı veya kamu hizmetinin gereği gibi sunulmadığı ve tüketici mağduriyeti oluştuğu tespit edilirse başka tedbirler de devreye girecek. Bu kapsamda, ihlali yapan işletmeciye çağrı taşıma, sonlandırma gibi verilen hizmetler sınırlandırılacak veya durdurulacak." diye konuştu.

Sabit telefon hizmeti sunan işletmeciler tarafından herhangi bir trafik oluşturmayan numaraların ikincil tahsisinin iptal edileceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Arayan Hat Bilgisi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar'da değişiklik yapılarak, gönderici kimliğinin yalnızca numaralardan oluşturulması engellenecek. Bu sayede 850 alan kodu veya coğrafi alan kodlarıyla başlayan numaralar üzerinden söz konusu SMS’ler iletilemeyecek. İşletmeciler tarafından mesaj gönderimi yetkili kişinin güvenli elektronik imzasıyla yapılabilmesi zorunlu olacak."

Uraloğlu, yurt dışından Türkiye'deki abonelere gönderilen SMS ve MMS gibi mesajlarda URL, link/bağlantı gibi internet adresi bulunması halinde, söz konusu mesajların BTK tarafından yetkilendirilen işletmeciler tarafından engelleneceğini dile getirerek, "Uygulamadan kişilere SMS ve MMS gibi mesaj hizmetlerini sunan işletmecilerin, bu hizmetler özelinde alacağı abonelik başvuruları ve bu başvuruya ilişkin bilgi ve belgeleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) vasıtasıyla alması zorunlu hale getirildi." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

