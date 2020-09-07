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Araştırma: Alman ekonomisine yön veren artık otomotiv sanayisi değil

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre korona krizi otomotiv sanayisini diğer branşlardan çok daha ağır etkiledi.

Araştırma: Alman ekonomisine yön veren artık otomotiv sanayisi değil

Merkel salı günü eyalet başbakanları ve sektör temsilcileri ile bir otomotiv zirvesi düzenleyecek.Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW) ekonomi gazetesi Handelsblatt'da yayınlanan araştırmasına göre, otomotiv sanayii korona krizinin etkileri nedeniyle ekonominin motoru olma özelliğini kaybetti. Gazetenin pazartesi baskısında yer verilen araştırmaya göre, kriz otomotiv endüstrisini diğer sektörlerden çok daha ağır etkiledi.

Araştırmaya göre otomotiv sektöründe pandemi nedeniyle öncelikle küresel tedarik zincirlerindeki aksamalarla bir arz şoku yaşandı. Araştırmada "Sektör şimdi ise kendisini ancak ağır şekilde toparlayabildiği bir talep şokuyla karşı karşıya" ifadesine yer verildi. Durumun halihazırda var olan kapasite aşımları nedeniyle daha da zorlaştığı ve teknolojik değişimin de ticari sonuçlarda sıkıntıya neden olduğu ifade edildi.

Handelsblatt'da yayımlanan araştırmada "Bunun ardından otomotiv endüstrisi on yıl sonra ilk kez personel ayarlamaları ile karşı karşıya ve Almanya'nın büyümesindeki lokomotif fonksiyonunu şimdilik yerine getiremeyecek" denildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanları, otomotiv branşı ve işçi temsilcilerinin katılımıyla salı akşamı bir otomotiv zirvesi düzenlenecek. Video konferans yoluyla yapılacak zirve öncesinde koalisyon hükümetinin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik Partisinin (CSU) Genel Başkanı Markus Söder "endüstrinin kalbi" olarak tanımladığı sektör için on milyar euroluk ek mali yardım talebinde bulundu. Başbakan Merkel'in ise şu anki konjonktür paketinde değişiklik yapılmasından yana olmadığı belirtiliyor.

AFP, Reuters/ BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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