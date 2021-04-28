Arçelik hisse yorumları | 'Yükselir mi düşer mi?' tartışmaları sonrası 'Al' tavsiyesi

Arçelik hisselerinin pozitif yönde ilerlemesi ile birlikte birçok şirket Arçelik'i portföye ekledi, birçok yatırım şirketi ise yatırımcılarına Arçelik hisseleri hakkında "al" dedi. ARÇELİK HİSSE YORUMLARI GEDİK YATIRIM Şirketi oldukça iskontolu olan çarpanlar ile işlem görmesi ve öngörülebilir büyüme trendinin devam etmesinden dolayı portföyümüze ekliyoruz. Şöyle ki, hisse 2021 beklentilerimize göre 5x FD/FAVÖK’den işlem görmekle birlikte, zımni çarpanlarımız 2021 beklentilerimize göre 6.2x FD/FAVÖK ve 10.8x F/K, 2021 beklentilerimize göre ise 5.3x FD/FAVÖK ve 9.3x FK’dır. Bu çarpanlar gerek şirketin tarihsel, gerekse global benzerlerine göre yüksek iskontoları işaret etmektedir. Buna ek olarak şirketin satışlarının %65’inin yurtdışına hatırlatmakta fayda vardır. Bu özellik şirketi yurt içi oynaklıklara karşı korumanın yanında, pandemi sonrası artması muhtemel olan global tüketici eğiliminden avantaj elde etmesini sağlayabilir. VAKIF YATIRIM "1Ç21 döneminde, beklentimizin (629 mn TL) ve piyasa öngörüsünün (746 mn TL) üzerinde, yıllık %327 artışla 1,09 mlr TL net kar açıkladı.

Yüksek kapasite kullanımının ve avro karşısında zayıflayan doların desteğinde brüt karlılığın beklentimizden daha güçlü gerçekleşmesi yanı sıra tasarruf kaynaklı faaliyet giderlerinin ciro içindeki payında gözlenen azalma, net karlılık tarafındaki sapmada etkili oldu. Şirketin cirosu hem yurt içi hem de yurt dışında devam eden talebin ve avro karşısında zayıflayan TL’nin etkisiyle yıllık %67 artışla, beklentilerin üzerinde 13 mlr TL seviyesine yükseldi. FAVÖK, güçlü performansın desteğinde yıllık %188 artarak 1,88 mlr TL’ye ulaşırken, hem bizim (1,34 mlr TL) hem de piyasa öngörüsünü (1,49 mlr TL) aştı. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 6,1 puan iyileşerek %14,5 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 4Ç20 dönemindeki 5,07 mlr TL seviyesindeki net borcu 1Ç21 döneminde 9,07 mlr TL’ye yükselirken, Net Borç/FAVÖK rasyosu da 1x seviyesinden 1,44x seviyesine yükseldi. 4Ç20 verileri ile birlikte açıkladığı 2021 yılına ilişkin ciro ve FAVÖK marjı hedeflerinde yukarı yönlü revizyona giden şirket, konsolide ciroda %30’un üzerinde büyüme (önceki: yaklaşık %20) ve yaklaşık %12 FAVÖK marjı (önceki: yaklaşık %11) öngördü.

Yorum: Piyasa beklentilerini aşan sonuçlara piyasa tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. Şirket hedeflerine paralel yaptığımız güncelleme sonrasında Arçelik için fiyat hedefimizi 40,35 TL’den 41,70 seviyesine revize ediyor, kısa vadeli Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi sürdürüyoruz. Uzun vadeli TUT önerimizi AL olarak güncelliyoruz. " AK YATIRIM "Arçelik 1 Ç 21 ’de piyasa ortalama beklentisinin üzerinde 1 093 milyon TL net kar açıkladı Açıklanan net kar piyasa ortalama beklentisi olan 744 milyon TL’nin ve bizim beklentimiz olan 746 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti. Net karda yaşanan olumlu sapmanın nedeni operasyonel performansın beklentilerin üzerinde (ciro ve FAVÖK sırasıyla beklentilerin 7 ve 30 üzerinde) gerçekleşmesinden kaynaklandı. 1 Ç 21 ’de güçlü operasyonel performansa rağmen nakit akışı 2 1 milyar TL oldu. Bunun sebebi, net işletme sermayesi ihtiyacından yaşanan 4 4 milyar TL’lik artış ve 1 5 milyar TL’lik temettü ödemesinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, şirketin net borcu çeyreklik bazda 79 artarak 9 1 milyar TL’ye yükseldi. Ciro 1 Ç 21 ’de yıllık 67 artarak 12 984 milyon TL’ye çıktı (piyasa beklentisi 12 126 milyon TL).

Ciroda yaşanan kuvvetli artışın sebebi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da devam eden güçlü talepten kaynaklanmaktadır. Arçelik’in yurtiçi cirosu 1 Ç 21 ’de yıllık bazda 69 artarken, yurtdışı cirosu yıllık 66 yükseldi. Yönetim 2021 yılı için ciro ve FAVÖK beklentilerini yukarı çekti. Buna göre, 30 ciro büyümesi (önceki 20 12 FAVÖK marjı (önceki 11 diğer gelir ve giderler dahil) 1 Ç 21 sonuçlarının bugün hisseyi olumlu etkilemesini bekliyoruz. Ancak 2021’in ikinci çeyreğinde de hem yurt içi hem de yurt dışından talebin güçlü kalmasını beklerken, artan hammadde fiyatlarının (çelik ve plastik) 2021’in ikinci çeyreğinden itibaren Arçelik’in marjları üzerinde baskı yaratmasını ve net kar büyümesinin de yüksek baz etkisinden dolayı 2021’in ikinci yarısından itibaren azalmasını bekliyoruz. Arçelik hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 40,0 TL (önceki 39,0 TL) olarak güncelledik ve “ önerimizi koruyoruz. " İŞ YATIRIM "Güçlü sonuçlar beklentilerin oldukça üzerinde. Arçelik 1Ç21’de beklentilerin (İş Yatırım: 705 milyon TL Piyasa: 745 milyon TL) üzerinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla üç katından fazla artış ile 1093 milyon TL net kar rakamı açıkladı. Güçlü net kar büyümesinin arkasındaki nedenler başlıca i) güçlü ciro artışı, ii) yüksek kapasite kullanım oranları, iii) artan operasyonel kaldıraç etkisi ve iv) azalan borçluluk ve görece düşük borçlanma maliyetleri ile faiz giderlerinde meydana gelen düşüş olarak sıralanabilir.