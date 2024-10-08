Arçelik KAP'A bildirdi: Dev firma 78 milyon dolarlık yatırım yaptı! 4 bin kişiye istihdam sağlayacak!

Arçelik AŞ, geçtiğimiz ay Polonya'daki fabrikasını istediği verimi alamadığı için kapatmış ve 1800 işçsini işten çıkartacağını da KAP'a bildirmişti.

Dev firma, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirerek Bangladeş'in başkenti Dakka'da 78 milyon dolarlık yatırım yaparak yeni bir fabrika inşa etti.

Üretime başlayan fabrika 135 bin metrekarelik bir alana sahip ve 77 bin metrekarelik kapalı alanda faaliyet gösteriyor. Ayrıca, ilk olarak buzdolabı üretimine odaklandığı da aktarıldı ve ilk aşamada 750 bin adet buzdolabı üretimi kapasitesine sahip olacak.

Çamaşır makinesi, televizyon, klima gibi büyük ev aletlerinin de üretileceği bu tesis, tam kapasiteyle çalıştığında yaklaşık 4 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Yeni fabrikada üretilen ürünler Bangladeş'in iç pazarında satışa sunulacak.