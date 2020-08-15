Arıdan elde ediliyor, gramı 200 dolara satılıyor

İlaç ve kozmetik sanayinde talebin her geçen gün arttığı, Covid-19 sonrası ise tüm dünyada bağışıklık sistemini güçlendirdiği için büyük rağbet gören arı ürünlerinden arı zehri üretimi için Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alt yapı ve yasal düzenlemelerin yapılması bekleniyor. Ülkemiz arıcılığı için katma değeri en yüksek ve yeni bir üretim modeli olan “Arı Zehri” üretimi, pazarlanması ve kullanımı hakkında istişarelerde bulunarak mevzuat oluşturulması için altyapı oluşturacak ‘Arı Zehri Arama Çalıştayı’nda arı zehri çıkarılması ve üretimi ile ilgili yasanın bir an önce çıkarılması istendi.

"GRAMI 100-200 DOLAR"

Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin Türkiye’nin önemli bir arıcılık ülkesi olduğunu, arıdan elde edilen zehrin gramının 100-200 dolar arasında satıldığını, fakat arı zehri konusunda yasal bir mevzuatın bulunmadığını belirterek Sağlık ve Tarım bakanlıklarının bir araya gelerek yasal mevzuat altyapısını oluşturmaları gerektiğini açıkladı. Şahin, “Arı zehri üretimi son yıllarda ülkeler arasında ciddi bir şekilde yerini aldı. 2 yıldan bu yana hem Sağlık Bakanlığından hem de Tarım ve Orman Bakanlığından böyle bir çalışmanın yapılarak bu konunun yönetmelik ve mevzuata oturtulması konusunda taleplerimiz var. Muğla arıcılıkta mihenk taşı. Biz Apiterapi diyoruz, dünya bilimi arı zehrini de bunun içinde tutuyor. Dünyanın ikinci arı üretimine sahibiz, bal üretiminde zirvedeyiz, bunu daha da ileriye taşımamız gerekir. Yine Arı Sütü, Polen ve Propolis’ te iddialı konuma gelmemiz lazım. Biz dünyanın en iyi arıcılık kongresini yapan ülkeyiz. Apiterapi ürünlerinde zirve yapmamız lazım. 3 yıldan bu yana arı zehri üretimi ülkemizde var, bunu resmileştirmek istiyoruz. Gramını 100 dolar 200 dolar diyoruz. En iyi arı zehri ülkemizde üretiliyor. Çünkü biz 9 ay arıcılık yapıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz var. 12 bin endemik bitki çeşidimiz var. Bu konuda Ar-Ge’miz çok iyi. Sağlık ve Tarım Orman Bakanlığının bir araya gelerek mevzuatı oluşturmamız lazım. Bunun için Bakanlıklarımızdan tek ricam var, yönetmelik ve tebliğlerin bir an önce çıkartılması” dedi.

