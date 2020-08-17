Arife gününde kartlı ödeme trafiğinde rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre temmuz sonu itibarıyla sektörde yaklaşık 175 milyon banka kartı, 72 milyonun üzerinde kredi kartı olmak üzere toplam 247 milyon kart bulunuyor.

Temmuz ayında normalleşme süreciyle beraber banka kartları ve kredi kartlarıyla toplam 112,1 milyar TL'lik rekor tutarda ödeme yapıldı. Bu, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 27'lik bir artış anlamına geliyor. Pandemi döneminde özellikle nisan ve mayıs aylarında kartlı ödemelerde daralma görülmüştü. Temmuz ayında yaşanan bu artış, haziran itibarıyla normalleşmenin başlamasıyla birlikte ödeme alışkanlıklarında da normalleşmeye işaret ediyor.

Temmuz ayındaki kartlı ödeme tutarının 92,6 milyar TL'sinde kredi kartları, 19,5 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde ise banka kartıyla yapılan ödeme tutarında önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 66 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti.