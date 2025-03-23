'Arkadaşım' diyerek seslendi! Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu'na desteğini bu sözlerle gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu çarşamba günü sabah saatlerinde evinde gözaltına alınmıştı. Vatan Emniyet'e götürülen İmamoğlu önce emniyetten ardından savcılıkta son olarak 'tutuklama talebiyle' sevk edildiği hakimlikte savunma yaptı. İmamoğlu hakkında iki soruşturma açılmıştı. Biri kent uzlaşısı olan terör soruşturması diğeri ise İBB'de yolsuzluk üzerinden açıldı. İmamoğlu bugün öğlene doğru yolsuzluk suçundan tutuklanırken terör soruşturmasından ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Başsavcılığı İmamoğlu'na terörden adli kontrol kararı verilmesine itiraz edeceğini duyurdu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sadece Türkiye'de değil dünyada geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada İmamoğlu'yla ilgili on binlerce paylaşım yapıldı.

BİR DESTEK DE PORTAKAL'DAN

Çok sayıda ünlü isim İmamoğlu için destek çağrısı yaparken içlerinden en dikkat çekenlerden biri Fatih Portakal'dan geldi. İmamoğlu'na 'arkadaşım' diye seslenen Portakal, "Bugünler elbet geçecek" ifadelerini kullandı.

Portakal sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı;

Bugünler de elbet geçecek arkadaşım @ekrem_imamoglu biraz zaman alacak o kadar. Hak, hukuk ve adalet herkes için.

SINIF ARKADAŞLARI OLDUKLARI BİLİNİYORDU

Daha önce Portakal, Ekrem İmamoğlu için, "Aynı diplomadan bende de var. Ekrem İmamoğlu ile aynı okuldan mezunuz, üniversiteden sınıf arkadaşım." ifadelerini kullanmıştı.