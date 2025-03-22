SON DAKİKA | Türkiye'nin merak ettiği karar açıklandı! Çağlayan pazar gününe de hareketli başladı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturmasında tutuklandı

Son dakika… Türkiye Ekrem İmamoğlu hakkındaki son kararı konuşuyor! Dün gece saat 22:00'de ifade vermeye başlayan İmamoğlu'nun hem 'kent uzlaşısı' hem de 'yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında savcılıkta ifadeleri alındı! Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İmamoğlu'nun hakim karşısındaki sorgusu da 2 saatlik savunmasının ardından tamamlandı.

SON DAKİKA | EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI

Hakimlik sorgusunun ardından Ekrem İmamoğlu için karar çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

'Terör' soruşturmasıyla ilgili karar bekleniyor.

ÖZEL VE DİLEK İMAMOĞLU OY KULLANMAK İÇİN ADLİYEDEN AYRILDI

CHP lideri Özgür Özel, İmamoğlu'nun sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılırken şu şu açıklamayı yaptı: "Daha sonra tekrar geleceğiz. Kararın açıklanmasına 2 saat var ama daha bitmemiş başka ifadeler var. Oyumuzu kullanmaya gidiyoruz. CHP üyeleri ön seçim sandığına gidiyor ama üye olmayan herkes dayanışma sandığında oyunu kullanabilir herkesi davet ediyoruz."

Dilek İmamoğlu ise "Cumhurbaşkanı adayımı seçmek için oyumu kullanmaya gidiyorum. Gel, seç, tarihe geç" dedi.

İMAMOĞLU'NUN SORGUSU TAMAMLANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında, "suç örgütü kurma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet almak" suçlarından, terör soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İmamoğlu'nun sorgusu tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu, kimlik tespitiyle başlayan sorguda yaklaşık 2 saat savunma yaptı.

AA'nın aktardığına göre; kararın diğer şüphelilerin de işlemleri bittikten sonra toplu olarak açıklanması bekleniyor.

ÖZEL, YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NUN AİLESİ ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NE DÖNDÜ

İmamoğlu'nun tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Dilek İmamoğlu Saraçhane'den ayrılarak yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

SON DAKİKA: İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN EKREM İMAMOĞLU AÇIKLAMASI!

“Şüpheli Ekrem İmamoğlu, Tck 220/1 , 135,252 , 220/1 maddeleri ( suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet almak, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi kapsamında tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir”

Soruşturmayı yürüten savcılık, Ekrem İmamoğlu’nu 'yolsuzluk' ve 'Kent Uzlaşısı' iddialarından ayrı ayrı tutuklamaya sevk etti.

Öte yandan Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan da kent uzlaşısı soruşturması kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: EKREM BAŞKAN, SARAÇHANE'Yİ BİZE EMANET ETTİ!

CHP lideri Özgür Özel, Çağlayan'da Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel; "Ekrem Başkan Saraçhane'yi bize emanet etti" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Çıkar amaçlı suç örgütü lideri” olmakla suçlandığı soruşturmada ifadesi başladı. İfade örgütlü suçlar bürosuna verildi. Yolsuzluk soruşturmasındaki ifade de sona erdi!

ÖZGÜR ÖZEL SARAÇHANE’DEN SESLENDİ

Öte yandan Saraçhane'de toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "Eğer bu gece hukuksuzluk devam ederse gitmemiz gereken yerlere gideriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

POLİSTEN MÜDAHALE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik soruşturmaları protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.

Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde defalarca uyarıda bulundu. Polis uyarıları dikkate almayan gruba gaz kullanarak müdahale etti.

SİLİVRİ'DE TOMA HAREKETLİLİĞİ!

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Silivri'deki cezaevinin önünde TOMA hareketliliği olduğu ifade edildi. Bu konu Özgür Özel'e de soruldu. CHP genel başkanı Özgür Özel; Silivri sorusuna "O aşamada değiliz. Öyle kötü niyetli bir hazırlıkla ilgili bize bilgi gelmedi. Takip ediyoruz." dedi.

"ADIM ADIM TUTUKLULUĞA GİDEN BİR SÜREÇ VAR"

CHP'li Murat Emir Çağlayan Adliyesi'ndeki ifade işlemi devam ederken çok konuşulacak bir açıklama yaptı. Murat Emir; "Avukatlara yapılan orantısız müdahaleyi kınıyoruz. Hukuk baskı altına anılıyor. Bu sorgular sonunda hukuka bağlı hakimlerin olduğunu umut etmek istiyoruz. Adil bir yargılama zor. Şartlar adım adım bir tutukluluğa gidildiğini gösteriyor. Dosya boş umarım böyle bir çılgınlık yapılmaz." ifadelerini kullandı.