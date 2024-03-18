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Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattı yarın açılıyor: Ulaşım 8 dakikaya düşüyor

18.03.2024 14:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarını belirterek, "Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz." ifadesini kullandı. Hattın hizmete açılması ile Arnavutköy’den İstanbul Havalimanı’na ulaşım 8 dakikaya düşecek.

Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattı yarın açılıyor: Ulaşım 8 dakikaya düşüyor

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın açılmasıyla Bakanlık olarak İstanbul'a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını bildirdi.

Ülke genelinde şehir içi raylı sistem hatlarının 416 kilometrelik kısmının Bakanlıkça yapıldığına dikkati çeken Uraloğlu, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

Bakanlık olarak İstanbul'da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan yedi raylı sistem hattının da İstanbulluların hizmetine sunulduğuna işaret eden Uraloğlu, Marmaray'ın yanı sıra Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları gibi projelerin Bakanlık tarafından yapıldığını belirtti.

"69 KİLOMETRELİK RİNG HATTINI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Uraloğlu, İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarın Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını da hizmete açıyoruz. Bir yıl içinde bu hattın devamındaki Arnavutköy-Halkalı etabını da tamamlayarak, tamamı yeraltında teşkil edilen metro sınıfında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzunlarından olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak."

Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere dört istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını bildirdi.

Uraloğlu, böylece Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyu'ya kadar kesintisiz ulaşım sağlanacağına işaret ederek, "Ayrıca yarın hattın açılmasıyla Bakanlığımızın İstanbul'a kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbul'un toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak." bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE'NİN METROLARINDA İLK DEFA DEMİR YOLU HAT ALTYAPI SİSTEMİ KULLANILDI

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı Hattı'yla hattın devamı olan Halkalı-Kayaşehir-İstanbul Havalimanı kesimindeki tünellerinin de tamamlandığını ifade etti.

İstanbul Havalimanı metrolarında, İstanbul'da ve Türkiye'de metrolarda ilk defa kullanılan demir yolu hat altyapı sisteminden yararlandıklarını bildiren Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Beton fabrikasında özel olarak üretilen beton plaklar hassas bir şekilde tünele yerleştirildi. Raylar bunun üzerine sıfır hatayla yerleştirildi. Yerinde dökülen beton seçeneğine göre demir yolu hattında yüksek hassasiyet sağlayan bu yöntemle hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü standardını sağladık. Böylece kent içi metrolarda son zamanlarda dünyada kullanılmaya başlayan bu farklı altyapıyla metro standartlarını bir adım daha ileriye taşıdık."

Uraloğlu, hattın devamındaki 17,5 kilometrelik Arnavutköy-Halkalı etabını da en kısa sürede tamamlamayı planladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Her zaman söylüyoruz. Bakanlığımız yatırımları olmasa İstanbul trafiği felç olurdu. İstanbullu vatandaşlarımız için özveriyle çalışıyoruz. Türkiye'nin ilklerini İstanbullular için bir hizmete alıyoruz. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Hattı'nın hizmete açılmasıyla Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na ulaşım 8 dakikaya düşecek."

Ayrıca söz konusu hattın İstanbul Havalimanı'ndan diğer metro hatlarına entegre olacağını, böylece Arnavutköy ile Göktürk arasının 20 dakikaya Arnavutköy ile Kağıthane arasının ise 32 dakikaya düşeceğini bildiren Uraloğlu, Arnavutköy ile Gayrettepe arasının da metro konforuyla 41 dakikada aşılacağını belirtti.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anlık Borsa


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Anahtar Kelimeler:
metro
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