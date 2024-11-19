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Arsa almak isteyenler dikkat! TOKİ 44 ilde 882 arsayı satışa çıkardı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
19.11.2024 15:36
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Arsa almak için araştırma yapanlar dikkat! TOKİ 44 ilde bulunan 882 arsayı 27 ile 29 Kasım tarihleri arasında satışa çıkaracağını duyurdu. Yüzde 25 peşinat vererek 48 ay vade ile; yüzde 40 peşinat verilmesi durumunda 36 ay vade ile arsa sahibi olabilirsiniz. Peki TOKİ'den arsa almak için şartlar neler? Hangi illerde arsalar satışa çıkarıldı? İşte detaylar...

Arsa almak isteyenler dikkat! TOKİ 44 ilde 882 arsayı satışa çıkardı!

TOKİ arsa satışlarına başladı. Arsa almak için fırsat kollayan, araştırma yapanlar için TOKİ'den duyuru geldi. Buna göre, 27-29 Kasım tarihleri arasında açık artırma yöntemiyle 882 arsayı satışa sunacak.

44 ilde bulunan 882 arsa için tahmin edilen bedel 19 milyar 944 milyon lira. Arsaların toplam büyüklüğü ise 8 milyon 543 bin metrekare.

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ÜFE ARTIŞ ORANI EN FAZLA YÜZDE 25 OLACAK

Arsa almak için ödeme yöntemlerini merak edenler için ise detaylar aktarıldı. Buna göre,

Yüzde 25 peşinatla vade 48 ay, yüzde 40 peşinat durumunda ise vade 36 ay olacak.

Satışta ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında olabilecek. Yıllık ÜFE artış oranı ise en fazla yüzde 25 olacak.
Tabi arsa almak isteyenler hangi illerde satışların başladığını da merak ediyor.

Günlere ayrılan 44 şehirin arsa satışları şu şekilde yapılacak:

27 Kasım'daki açık artırmada Adana, Adıyaman, Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Malatya, Mersin ve Muğla
28 Kasım'da Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ
29 Kasım'da ise Aksaray, Batman, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin ve Van.

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TOKİ ARSA SATIŞINI NEREDE YAPILACAK?

Açık artırmalar, saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
TOKİ arsa
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